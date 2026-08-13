13 августа 2026, 21:54

Владимир Зеленский

Пауэрлифтер, мастер спорта Международного класса, рекордсмен мира по становой тяге, многократный чемпион России, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Алексей Никулин высмеял технику выполнения жима лежа Владимиром Зеленским.





Ранее argumenti.ru писали, что Зеленский приехал в Ивано-Франковск, где посетил соревнования, проводимые для раненых солдат ВСУ. Там он выполнил жим штанги весом шестьдесят килограммов, поиграл в настольный теннис с участником соревнований и пострелял из лука. Отмечается, что из-за визита главы киевского режима силовики перекрыли половину города.



В разговоре с Life.ru Никулин отметил, что Зеленский «жмет не пойми как». Отсутствует касание груди, а локти полностью не выпрямляются. По словам пауэрлифтера, движение больше похоже на монтаж одного полуповтора.





«Диски на штанге не имеют маркировки, поэтому визуально определить вес сложно: судя по габаритам, это либо 10, либо 15 кг. Такой рабочий вес спокойно осилит любой мужчина, который хотя бы месяц посещал тренажерный зал», — уточнил спортсмен.