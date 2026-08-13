Бойцы ВС РФ эвакуировали пожилых мирных жителей в ДНР, а операторы БПЛА успешно ликвидируют объекты ВСУ: главные новости СВО на 13 августа
Военнослужащие сообщили сразу о нескольких эпизодах боевой работы: от эвакуации мирных жителей из опасной зоны до перехвата беспилотников и поражения позиций ВСУ. На разных направлениях российские подразделения выявляли штурмовые группы, пункты управления БПЛА, места сосредоточения резервов и военную технику противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Воздушный щит против беспилотников
В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» противодействовали средствам воздушной разведки и поражения ВСУ на Каховском направлении в Херсонской области.
Расчеты FPV-дронов-перехватчиков пресекли попытку разведывательных и ударных БПЛА противника провести воздушную разведку переднего края с последующим нанесением удара. Активность беспилотников своевременно обнаружили разведчики общевойскового объединения.
По данным Минобороны России, противник ежедневно задействовал разведывательные и ударные БПЛА самолетного типа для вскрытия переднего края обороны российских подразделений и нанесения ударов.
Для перехвата аппаратов применили высокоманевренные FPV-дроны-перехватчики. Российские операторы, действуя в условиях плотного радиоэлектронного противодействия, в ходе динамичных воздушных боев использовали воздушные тараны и контролируемые подрывы боевой нагрузки в непосредственной близости от аппаратов противника.
Всего, как сообщается, было уничтожено более десяти разведывательных и ударных БПЛА различного типа. Среди них оказался БПЛА-приманка «Майя», предназначенный для отвлечения российских средств ПВО, а также ударные БПЛА «Хорнет».
Несмотря на сложность целей, беспилотники противника обнаружили и сбили на подлете к линии боевого соприкосновения.
Использование маневренных FPV-дронов-перехватчиков в качестве средств ПВО ближнего радиуса действия позволяет оперативно срывать воздушную разведку противника, предотвращать удары по позициям и обеспечивать безопасность личного состава. Такой подход расширяет тактические возможности подразделений, делая систему ПВО эшелонированной и более устойчивой к массированным атакам вражеских БПЛА, в том числе с применением ложных целей.
Группировка войск «Днепр» продолжает удерживать указанные рубежи, совершенствуя формы и методы борьбы с беспилотной авиацией ВСУ.
Эвакуация мирных жителей в ДНР
Военнослужащие 20-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск вывели мирных жителей из частного сектора населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.
Военнослужащие установили местонахождение группы мирных жителей преклонного возраста с ограниченными возможностями. Люди укрывались в подвальных помещениях частных домов от ударов БПЛА ВСУ.
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Бойцы подобрали наиболее безопасные маршрут и время для проведения эвакуации. Когда появились условия для безопасного вывода, военнослужащие 20-го мотострелкового полка выдвинулись к укрытию и приступили к эвакуации.
Наибольшую угрозу при этом представляли беспилотные летательные аппараты противника, а также мины, оставленные украинскими боевиками при отступлении из населенного пункта.
В результате слаженных действий удалось спасти семь человек — двух женщин и пятерых мужчин. Всех эвакуированных доставили в пункт временного размещения, где им оказали медицинскую помощь, предоставили горячее питание и предметы первой необходимости.
Спасенные жители выразили искреннюю благодарность военнослужащим ВС РФ за проявленное мужество и спасение их жизней.
Разведка с воздуха и удар по резервам
В районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области подразделения группировки войск «Восток» во время воздушной разведки выявили доставку материальных средств ВСУ тяжелыми гексакоптерами.
Разведчики установили здания, которые противник использовал для размещения прибывающих резервов и сосредоточения живой силы. Полученные координаты передали в подразделение реактивных систем залпового огня для поражения целей.
После получения данных для стрельбы артиллеристы нанесли удары по зданиям и позициям, оборудованным для размещения резервов ВСУ. Точные попадания, как сообщается, обеспечили уничтожение мест сосредоточения живой силы противника.
В результате удара были уничтожены здания, использовавшиеся ВСУ для размещения резервов, а также находившаяся в них живая сила. Это, согласно представленным данным российского оборонного ведомства, не позволило противнику своевременно усилить оборону на указанном участке проведения СВО.
Новые цели: удар по пунктам управления БПЛА
Операторы ударных дронов и расчеты артиллерии «Южной» группировки войск продолжают уничтожать пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в городской застройке населенного пункта Дружковка.
Укрытия, из которых работают расчеты дронов украинских боевиков, выявляются разведывательными беспилотниками. После этого по ним применяются ударные БПЛА различных типов и артиллерия «Южной» группировки войск.
Российские войска используют беспилотники разных типов, в том числе аппараты на оптоволоконном управлении, снаряженные боеприпасами различного вида изготовления.
Артиллерийские расчеты работают по выявленным целям осколочно-фугасными боеприпасами.
ВС РФ блокировали выдвижение штурмовых групп ВСУ
В ходе мониторинга передовых позиций операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили выдвижение штурмовых групп ВСУ в Запорожской области.
Противник пытался скрытно приблизиться к линии боевого соприкосновения и выйти к позициям подразделений группировки «Восток». Информацию о перемещении живой силы передали операторам ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем.
В России оценили перспективы украинской системы ПВО
По выявленным штурмовым группам нанесли серию ударов. После первых попаданий оставшиеся боевики ВСУ попытались рассредоточиться и укрыться, однако, как сообщается, также были уничтожены операторами ударных БПЛА.
Точный удар по НРТК в районе Алексеево-Дружковки
Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Алексеево-Дружковки, операторы войск БпС 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки обнаружили НРТК противника. Цель была уничтожена точным попаданием.
Подразделения «Южной» группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей для ведения эффективной обороны.
Для этого, согласно представленным сведениям Минобороны, блокируются пути автомобильного сообщения, уничтожаются военное имущество и склады, поражаются пункты управления БПЛА и огневые позиции вражеской артиллерии.
ПВО сбила более 300 дронов ВСУ
Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью с 20:00 мск 12 августа до 08:00 мск 13 августа дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 362 беспилотника ВСУ над территориями нескольких российских регионов: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.