Переброска ВС РФ на «выгодные позиции»: как СМИ «сдали» Днепр, откуда информация

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Крупные российские издания опубликовали информацию о том, что командование группировки «Днепр» из-за сложной ситуации на линии боевого соприкосновения, приняло решение перебросить войска к востоку от Днепра на более выгодные позиции. Однако позже материалы были удалены. Откуда появилась информация о переброске военных, и что об этом говорят в Минобороны РФ, расскажет редакция «Радио 1».
Перегруппировка ВС РФ у Днепра
Новостные издания около 10:50 по мск опубликовали информацию о переброске группировки «Днепр» на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Авторы статей ссылались на данные российского оборонного ведомства. Через некоторое время журналисты дали опровержение и заявили, что новость аннулируется «как выпущенная ошибочно».
Ситуация у берегов Днепра в настоящее время
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что на левом берегу Днепра продолжаются бои. Украинская группировка предприняла попытку расширения зоны контроля к югу и намеревалась зайти вглубь лесного массива, однако попала в засаду ВС РФ.
Авторы портала «Военкоры Русской Весны» оценили ситуацию на берегу Днепра как «огненный ад для ВСУ». По их информации канала, ВС РФ наносят массированные удары по врагу, применяя «Солнцепеки» и «Грады».
Новости СВО: ликвидация лучшего танкиста и где были сорваны попытки ротаций ВСУ
Песков о «перегруппировке» войск «Днепра»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует ход спецоперации на территории Украины, и предоставить реальную информацию о ситуации на фронте могут только в Минобороны РФ.
В Минобороны прокомментировали сообщение о перегруппировке войск «Днепра»
В российском оборонном ведомстве информацию о «перегруппировке» войск «Днепра» назвали провокацией. Об этом представители министерства сообщили изданию РБК.
«Рассылка ложного сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», — сообщили в Минобороны РФ.
Анастасия Крестьянова