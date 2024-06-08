Переживший покушение премьер Словакии предостерег Украину от ударов по России

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Премьер-министр республики Роберт Фицо написал в соцсети, что согласие ряда стран Запада с тем, чтобы Украина использовала их оружие по объектам на территории России, говорят о желании обострить конфликт.
По словам Фицо, Словакия не будет участвовать в подобных авантюрах. Премьер-министр отметил, что 8 июня проголосовал на выборах в Европарламент, которые проходят в Словакии.
Политик призвал избирать таких парламентариев, которые поддерживают мирные инициативы, а не продолжение военного противостояния.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Президент США отметил, что Вашингтон не санкционирует удары на 200 миль вглубь РФ.
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Политик призвал избирать таких парламентариев, которые поддерживают мирные инициативы, а не продолжение военного противостояния.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Президент США отметил, что Вашингтон не санкционирует удары на 200 миль вглубь РФ.
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Екатерина Коршунова