Бербок заявила, что от Путина зависит установление мира на Украине

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что от президента России Владимира Путина зависит мир на Украине. Об этом сообщает Welt.
Бербок отметила, что ФРГ продолжит оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока он будет в этом нуждаться. Примечательно, что до этого высказывания глава немецкого МИД обвинила главу российского государства в том, что он не хочет вести диалог о мирном урегулировании ситуации на Украине.
Однако именно Киев не желает вести переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина абсолютно закрыта для этого.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Однако именно Киев не желает вести переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина абсолютно закрыта для этого.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова