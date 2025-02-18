Песков сообщил о готовности Владимира Путина вести переговоры с Зеленским

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин уже говорил, что согласен вести переговоры с Владимиром Зеленским, если на то будет необходимость, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского», — напомнил Песков.
Напомним, российский президент говорил о своей готовности вести мирные переговоры с кем угодно, при этом уточнял, что Зеленский не имеет права подписи из-за своей нелегитимности.
Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться Путиным после того, как будет разработан общий план по урегулированию украинского конфликта с президентом США Дональдом Трампом и с руководствами стран Европы.
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Элина Позднякова