Трамп пообещал участие Зеленского в переговорном процессе по украинскому конфликту

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
По словам президента США Дональда Трампа, Владимир Зеленский будет вовлечен в переговорный процесс по украинскому конфликту. Об этом он рассказал журналистам.
«Он будет вовлечен, да», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.
Американский президент отметил, что российская сторона настроена на переговоры. По его словам, в противном случае это была бы большая проблема.
Ранее Трамп заявлял о том, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может произойти «очень скоро» в Саудовской Аравии. К тому же было названо место и время встречи делегаций РФ и США по украинскому конфликту. Предварительно, это должно пройти в Эр-Рияде во вторник 18 февраля.
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