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Песков выразил сожаление по поводу русофобской политики Финляндии

20 ноября 2023, 12:53
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление о русофобской позиции Финляндии, говоря о закрытии финских КПП на границе с Россией.
«Вряд ли сейчас мы способны повлиять (на ситуацию - ред.), потому что как такового диалога нет, и не по нашей вине, собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога. Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает», - сказал Песков журналистам.

По его словам, у России с Финляндией были «давние добрые отношения были», основанные на взаимном уважении. Однако сейчас руководство Финляндии заняло русофобскую позицию, отметил Песков.


20 ноября стало известно, что финские власти готовы закрыть четыре оставшиеся контрольно-пропускных пункта на границе с Россией в ночь 21 на 22 ноября. Ранее пограничная служба Финляндии сообщала об изменении ситуации на трёх крупнейших пунктах на границе с Ленинградской областью. Ситуация обострилась в начале ноября, когда с территории России начали массово прибывать граждане Сирии, Ирака и Йемена, которые запрашивали убежище в Финляндии.

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Сенатор Цеков: В Европе начинают понимать, что Украине не одержать победу
06 декабря 2023, 18:04

Фото: istockphoto.com/makaule

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что на Западе политики начинают приходить к пониманию того, что Киеву не удастся одержать победу в украинском конфликте.
«Заявление министра обороны Германии еще раз доказывает, что контрнаступление Украины провалилось. Сейчас происходит прозрение, и уже все понимают, что у Украины нет никаких шансов одержать победу <...>. Хотя год назад руководители европейских стран были уверены в обратном и заявляли о неминуемой победе», — отметил в беседе с NEWS.ru Цеков.

Он также высказал мнение о том, что Запад должен оставить Украину в покое и подталкивать её к дружбе с Россией, поскольку добрососедские отношения с нашей страной единственный шанс процветания и благополучия для Украины.

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#запад
#украина
#политика
#европа
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«Работа на Путина»: в чем обвиняют политиков США при отказе помогать Украине
Карлсон: политиков США обвиняют в работе на Путина, если они против Украины
06 декабря 2023, 18:00

Фото: iStock/Andrii Atanov

Американских политиков, которые высказываются против продолжения финансирования Украины, обвиняют в работе на президента России Владимира Путина. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X.
По его словам, Конгресс США хочет, чтобы украинский конфликт продолжался.

«Вы думаете, что кто-то скажет: "Это же ужасно"? Но почти никто этого не сделал. Почему? Позиция администрации такова, что если вы не поддерживаете это, если не хотите присылать еще 60 миллиардов долларов олигархам на Украине, то вы работаете на Владимира Путина», — отметил Карлсон.

Он также считает, что, финансируя конфликт на Украине, США сильно ослабили собственные позиции. Журналист уверен, что ВСУ не смогут победить Россию на поле боя, а значит отправлять новых солдат на линию боевого соприкосновения совершенно бессмысленно.

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#сша
#конфликт
#журналист
#всу
#макрон
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В Вене российский делегат получила посылку провокационного содержания
06 декабря 2023, 17:44

Фото: istockphoto/Theerawit Jirattawevut

Член российской делегации в Вене получила посылку провокационного содержания, которую отправил аноним.
Члену делегации РФ в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлии Ждановой отправили посылку провокационного содержания от анонима, пишет РИА Новости. Она её получила 1 декабря. 

«Мы расцениваем это как отвратительное проявление антироссийской «гибридной войны»», — заявила Юлия Жданова. 
Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против конструктора «Ланцетов» и комплекса «Союз». ТАСС пишет, что Великобритания расширила санкционный список против РФ на 45 позиций. В него включили российские оборонные предприятия и иностранных поставщиков, которые занимаются экспортом комплектующих в Россию. Об этом сказано в заявлении МИД Соединенного Королевства.

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Во Франции раскрыли, сможет ли Макрон переубедить Орбана по Украине
Политолог Асселино: Макрон не убедит Орбана сменить позицию по Украине в ЕС
06 декабря 2023, 17:40

Фото: iStock/artJazz

Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, чтобы изменить позицию касаемо членства Украины в Евросоюзе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино.
Макрон и Орбан проведут встречу в Париже в четверг, 7 декабря. 

Эксперт напомнил, что венгерский премьер выступает против вступления Украины в ЕС и выделения стране очередного пакета помощи в размере свыше 50 млрд евро из европейского бюджета 2021-2027 годов, к чему постоянно призывает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

По словам Асселино, Макрон не может предложить Орбану других условий, которые бы он смог принять. К тому же, политолог убеждён, что французский президент прекрасно понимает, что Орбан прав в этой ситуации, поскольку вступление Украины в ЕС дестабилизирует объединение. 

Также собеседник агентства подчеркнул, что Конгресс США отказывается от продолжения финансирования Украины. Если это произойдёт, Европа не сможет покрыть те расходы, которые некогда оплачивали США.

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#венгрия
#евросоюз
#украина
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Политолог Светов: «США могут разделить Украину по корейскому варианту»
06 декабря 2023, 17:15

Фото: istockphoto.com/PromesaArtStudio

Политолог Юрий Светов предположил, что дальнейшие события на Украине могут развиваться по двум сценариям, один из которых предполагает разделение страны по корейскому принципу.
Второй же вариант, по мнению специалиста, предполагает развитие страны по примеру Кипра.

«США могут разделить Украину по корейскому варианту — на две страны. Либо использовать пример Кипра, где одна из частей тесно сотрудничает с НАТО и входит в состав ООН, а другая живет при поддержке Турции», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

При этом, по его мнению, второй вариант – кипрский – для администрации Байдена более приемлем.

Также он высказал уверенность в том, что несмотря ни на что средства на реализацию своих целей у США найдутся.

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#сша
#страны
#оон
#нато
#украина
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Суд в Иране обязал США выплатить компенсацию за убийство генерала Сулеймани
IRNA: суд в Иране обязал США выплатить 49,77 млрд долларов за убийство Сулеймани
06 декабря 2023, 16:57

Фото: iStock/Racide

Генеральный суд в Тегеране приговорил правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,77 миллиарда долларов за убийство экс-командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство IRNA.
Убийство иранского генерала произошло в ночь на 3 января 2020 года. США проводили операцию в районе международного аэропорта Багдада, в результате чего били убиты Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. 

В США убийство объяснили тем, что эти люди якобы причастны к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года. 

В качестве ответа на убийство иранских представителей армия страны нанесла массированные удары по базам США к Ираке, в том числе и по Айн-аль-Асад. 

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#иран
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#убийство
#деньги
#армия
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«Непыльная работенка»: в США назвали следующую должность Зеленского
TAC: Зеленский не заполучил помощь США из-за коррупции на Украине
06 декабря 2023, 16:19

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Причина, по которой американские политики не хотят оказывать поддержку Украине кроется в коррупции. Об этом заявил обозреватель Брэдли Дэлвин в статье для The American Conservative.
Журналист сослался на слова члена Палаты представителей США Скотта Перри, который уверен, что проблема с коррупционными проблемами в стране до сих пор не решена, что создает повод для нежелания оказывать финансовую помощь Киеву. 
 
Дэлвин подчеркнул, что Зеленский, как и любой лоббист, рано или поздно понесет убытки. Он также назвал Украину страной-чемпионом по коррупции и предположил, что после окончания вооруженного конфликта, бывшему лидеру страны предложат «непыльную работенку» в Вашингтоне. Возможно, главе киевского режима даже разрешат носить форму, заключил автор статьи. 

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#переговоры
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На Украине объяснили отмену выступления Зеленского в Конгрессе США
Умеров: Зеленский не выступил в США, потому что «ситуация изменилась»
06 декабря 2023, 16:17

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский отменил своё выступление на завершившемся скандалом брифинге в Конгрессе США из-за того, что «ситуация изменилась». Так объяснил решение украинского президента министр обороны страны Рустем Умеров в эфире американского телеканала Fox News.
По его словам, в настоящее время ситуация на Украине крайне изменчивая, поэтому Зеленскому пришлось пересмотреть свои планы. Но украинский президент благодарен тому, что была возможность посетить брифинг, поэтому воспользуется ей в другой раз, если это будет возможно. 

Вместе с тем Умеров не смог дать чёткий ответ на вопрос о продолжении финансирования Украины со стороны США. Он лишь сказал, что «на 100% уверен», что страны вместе защищают собственные интересы, а в такой поддержке Киев нуждается. 

Напомним, что Зеленский отменил своё выступление непосредственно перед началом брифинга. Заседание, посвящённое выделению дополнительной помощи Украины завершилось скандалом. Выступающие начали кричать с мест, а некоторые республиканцы даже покинули зал из-за отказа демократов обсуждать их требования по выделению дополнительных средств на укрепление южной границы США. 

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В Израиле назвали общее число ракет, выпущенных ХАМАС за время конфликта
Правительство Израиля сообщило, что с 7 октября ХАМАС выпустило 11,5 тысяч ракет
06 декабря 2023, 16:02

Палестинское движение ХАМАС выпустило 11,5 тысяч ракет с начала эскалации конфликта, 7 октября 2023 года. Об этом сообщил официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви.
Порядка двух тысяч запусков завершились сбоями, а сами ракеты упали на территории сектора Газа. 

Ранее в Белом доме оценили тактику Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о ликвидации руководителей движения ХАМАС. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что избранная израильской стороной конфликта тактика является полезной, поскольку после ликвидации руководства движение не сможет в полной мере проводить военные операции. 

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