Песков выразил сожаление по поводу русофобской политики Финляндии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление о русофобской позиции Финляндии, говоря о закрытии финских КПП на границе с Россией.
«Вряд ли сейчас мы способны повлиять (на ситуацию - ред.), потому что как такового диалога нет, и не по нашей вине, собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога. Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает», - сказал Песков журналистам.
По его словам, у России с Финляндией были «давние добрые отношения были», основанные на взаимном уважении. Однако сейчас руководство Финляндии заняло русофобскую позицию, отметил Песков.
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Элина Позднякова