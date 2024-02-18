Песков: Войска РФ начали зачистку Авдеевки через несколько часов после освобождения города

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Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов на протяжении дня 17 февраля трижды докладывали президенту Владимиру Путину о ходе операции по освобождению Авдеевки. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что ещё несколько часов потребовалось российским подразделениям на то, чтобы начать зачистку города от остатков разрозненных групп противника. Во второй половине дня Шойгу и Герасимов доложили о том, что части ВС РФ полностью взяли Авдеевку под свой контроль. После этого Владимир Путин поздравил российских военных с важной победой, какой является освобождение города.
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