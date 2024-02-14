СВО превратилась в войну против Запада, заявил Песков

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Спецоперация на Украине может продлиться дольше планируемого из-за вмешательства в неё западных стран, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Война, когда страны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки напрямую вовлечены в этот конфликт», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Песков.
Спикер Кремля отметил, что спецоперация действительно может растянуться на более долгий срок, чем планировала Россия. Происходит это из-за вмешательства в конфликт западных стран.
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Евгения Парфентьева