Фото: istockphoto/Wirestock
Во время ликвидации украинского десанта на Тендровскую косу в Херсонской области, спланированного британцами, в плен был взят старший сержант 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин. Он рассказал, как проходил специальную подготовку на военной базе Five Rifles в Солсбери, Великобритания.
Он назвал имена британских инструкторов, непосредственно готовивших десантников к высадке в Херсонской области.
ФСБ и российские военные пресекли попытку высадки десанта на Тендровской косе. Диверсанты были уничтожены, а сержант 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ попал в плен. Деятельность этого центра курируется и направляется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS). Это свидетельствует о прямой вовлечённости Великобритании в конфликт на Украине.
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«Вот это Эдвин. Это Эндрю. Вот здесь на дальнем фоне стоит Крейг. Это британские инструкторы, которые занимались с нами в Великобритании», — сказал Горин, указывая на фото, где изображены англичане.
ФСБ и российские военные пресекли попытку высадки десанта на Тендровской косе. Диверсанты были уничтожены, а сержант 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ попал в плен. Деятельность этого центра курируется и направляется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS). Это свидетельствует о прямой вовлечённости Великобритании в конфликт на Украине.
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Александр Бойцов