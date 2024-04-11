Пресечена спланированная Британией высадка десанта на Тендровскую косу

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ФСБ совместно с ВС РФ пресекли попытку высадки украинского десанта на Тендровскую косу в Херсонской области. В подготовке операции ВСУ участвовали инструкторы британского спецназа.
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, была получена упреждающая информация о подготовке операции по высадке десанта ВСУ, подготовленной и спланированной британскими кураторами. В ходе боевого столкновения украинская диверсионная группа была уничтожена. Старший сержант 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ был взят в плен. Он и рассказал об участии британцев в подготовке десанта.
Деятельность указанного центра курируется подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service, SBS). Это свидетельствует о прямой вовлечённости Великобритании в украинский конфликт, подчеркнули в ЦОС.
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