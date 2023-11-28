Пленный ВСУ рассказал, что грозит солдатам за отказ идти на штурм

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Солдат ВСУ, попавший в российский плен в Запорожской области рассказал, что украинские командиры угрожают не проводить эвакуацию с поля боя за отказ бойцов идти на штурм позиций ВС РФ.
«У нас тоже есть рации, и мы слышим, как нам со штаба говорят: "Вы штурмовики, идите вперед. А если вы не пойдете, мы вас не эвакуируем оттуда», - рассказал пленный украинский солдат.
По его словам, кассетные боеприпасы, переданные Украине США в рамках военной помощи, являются неэффективными в качестве огневой поддержки. Он также рассказал, что ВС РФ используют большое число БПЛА в зоне спецоперации, а также точную работу российских минометных расчетов.
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