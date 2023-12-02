Боевик батальона «Айдар»* Евгений Дикий в ходе интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что победа в конфликте на территории Украины приближается к Москве. Об этом пишет РИА Новости.
«Меня постоянно триггерит заставка на «Киевстаре» (оператор связи на Украине — ред.). Когда ты кому-то звонишь, у человека занято: «Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается». Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое сформировалось в тылу за 2023 год. Что мы себе просто живем нашей жизнью, разговариваем по «Киевстару», а победа сама приближается. Так вот, с таким подходом она приближается к России, а не к нам», — цитирует агентство слова националиста.
Дикий также выразил сожаление по поводу того, что у Москвы нет иллюзий по поводу конфликта, и она уверенно движется к своей цели, придерживаясь конкретного плана.
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Диана Аванесян