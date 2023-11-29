Под Волгоградом прошли похороны погибшего на СВО пожилого снайпера Архипова

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В Волгоградской области 22 ноября был похоронен Александр Архипов. Он принимал участие в специальной военной операции, куда отправился добровольно. Мужчине было 59 лет. Об этом сообщила администрация Котельниковского района региона.
Ранее также стало известно, что в зоне проведения спецоперации погиб генерал-майор, заместитель 14-го Армейского корпуса Владимир Завадский. По предварительным данным, 28 ноября он подорвался на мине под Изюмом в Харьковской области во время выполнения боевой задачи. У него осталась жена и двое сыновей. Ему было 55 лет.
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