Подоляк: Украина не сможет самостоятельно нарастить военный паритет с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что промышленность страны не сможет самостоятельно нарастить военное производство для паритета с Россией. Такое заявление он сделал на фоне сокращения военной помощи со стороны США, пишет украинское агентство УНИАН.
По его словам, Украина способна двигаться вперед только при технологической помощи западных стран.
Накануне о нестабильности ситуации внутри Украины высказался и бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович*. Свои прогнозы он озвучил относительно продолжающегося противостояния президента Зеленского и главы Генштаба ВСУ Залужного.
Арестович* считает, что, если ситуация не изменится, на Украине произойдут либо военный переворот или народное восстание, либо будет создано «правительство национального спасения».
Еще одним вариантом могут стать выборы, но их придется проводить в экстраординарных условиях, подчеркнул Арестович*, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты.
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«Украина готова дойти до конца, но при совместном с Западом технологическом рывке. <…> Сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией», — заявил Подоляк.
Арестович* считает, что, если ситуация не изменится, на Украине произойдут либо военный переворот или народное восстание, либо будет создано «правительство национального спасения».
Еще одним вариантом могут стать выборы, но их придется проводить в экстраординарных условиях, подчеркнул Арестович*, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты.
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Артем Путинцев