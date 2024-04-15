Подполье: боевики ВСУ перекрыли Славянск после удара по французским наёмникам

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko
Боевики ВСУ перекрыли Славянск после удара ВС РФ по расположению наемников, прибывших из Франции.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В четверг Лебедев сообщил о массированных ударах по украинским энергетическим объектам и местам скопления живой силы противника. В частности, мощный взрыв был зафиксирован на окраине Житомира, во Львове и других городах.
Ранее ВС РФ поразили расположение с украинскими артиллеристами и французами, которые привезли в Славянск САУ CAESAR. На прошлой неделе стало известно, что в Славянск прибыли около ста военнослужащих из Франции, среди которых специалисты по артиллерийской разведке и военные инженеры.
Читайте также:
В Славянск прибыли первые подразделения французского легиона
ВСУ уже сегодня ночью могут потерять трассу Артемовск — Славянск
Военный эксперт: битва за Славянск и Краматорск будет финальной
В четверг Лебедев сообщил о массированных ударах по украинским энергетическим объектам и местам скопления живой силы противника. В частности, мощный взрыв был зафиксирован на окраине Житомира, во Львове и других городах.
Ранее ВС РФ поразили расположение с украинскими артиллеристами и французами, которые привезли в Славянск САУ CAESAR. На прошлой неделе стало известно, что в Славянск прибыли около ста военнослужащих из Франции, среди которых специалисты по артиллерийской разведке и военные инженеры.
Читайте также:
В Славянск прибыли первые подразделения французского легиона
ВСУ уже сегодня ночью могут потерять трассу Артемовск — Славянск
Военный эксперт: битва за Славянск и Краматорск будет финальной
Алёна Самарева