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Подполье: боевики ВСУ перекрыли Славянск после удара по французским наёмникам

Лебедев: ВСУ перекрыли Славянск после удара по французским наемникам
15 апреля 2024, 15:06
Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Боевики ВСУ перекрыли Славянск после удара ВС РФ по расположению наемников, прибывших из Франции.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В четверг Лебедев сообщил о массированных ударах по украинским энергетическим объектам и местам скопления живой силы противника. В частности, мощный взрыв был зафиксирован на окраине Житомира, во Львове и других городах.



Ранее ВС РФ поразили расположение с украинскими артиллеристами и французами, которые привезли в Славянск САУ CAESAR. На прошлой неделе стало известно, что в Славянск прибыли около ста военнослужащих из Франции, среди которых специалисты по артиллерийской разведке и военные инженеры.

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#украина
#всу
#спецоперация
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Российский «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил украинскую САУ «Акация»
15 апреля 2024, 15:31

Фото: istockphoto/bbsferrari

Российские бойцы группировки войск «Север» в районе Харькова нанесли удар по самоходной артиллерийской установке (САУ) «Акация» Вооружённых сил Украины (ВСУ). Для атаки использовался беспилотный летательный аппарат «Ланцет».
Об этом сообщает телеграм-канал «РаZвед_ДоZор». Уточняется, что САУ была атакована в районе населённого пункта Черкасские Тишки. Сначала «Акацию» ошибочно приняли за орудие М109 «Paladin», но на кадрах, переданных с дрона-разведчика, удалось чётко рассмотреть силуэт самоходки 2С3, получившей «цветочное» название. После попадания «Ланцета» в САУ сдетонировал боекомплект, поэтому от орудия мало что осталось.

БПЛА «Ланцет» широко используются российскими военными в зоне специальной военной операции. Эти аппараты неизменно демонстрируют высокую эффективность в условиях реальных боевых действий. За время спецоперации «Ланцеты» успели поразить сотни целей, включая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), САУ и бронетехнику.

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#операции
#техника
#всу
#атака
#спецоперация
#удар
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«Вероятно, горят ГСМ»: Подполье заявило о прилёте по Полтаве
15 апреля 2024, 15:25

Фото: iStock/Leonid Ikan

Удар зафиксирован в Полтаве на Украине, пишет РИА Новости.
Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, судя по цвету дыма, горят горюче-смазочные материалы. Подробностей пока нет.

Ранее Лебедев заявил, что украинские боевики перекрыли Славянск после удара ВС РФ по расположению наемников, которые прибыли из Франции.

В четверг Лебедев заявил о большом количестве ударов по украинским энергетическим объектам инфраструктуры и местам скопления живой силы противника. Так, мощный взрыв был зафиксирован на окраине Житомира, во Львове и других городах.

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#украина
#спецоперация
#удар
#взрыв
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На Украине отказались направить ВСУ выделенные на телемарафон деньги
Шмыгаль: власти не перенаправят выделенные на телемарафон деньги на нужды ВСУ
15 апреля 2024, 14:39

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что бюджетные средства, выделенные на украинский телемарафон, не будут перенаправлены на нужды ВСУ.
Это следует из его комментария по поводу петиции, в которой требовалось направить средства на закупку вооружения для армии.

Петицию подписали около 30 тысяч человек, что превысило необходимое количество в 25 тысяч.

Тем не менее, Шмыгаль отметил, что перераспределение этих расходов считается нецелесообразным.

Он подчеркнул, что финансирование телемарафона является важным аспектом противодействия военной агрессии и приоритетным для правительства.

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#сша
#финансирование
#человек
#вооружения
#киев
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Российские военные получили денежные сертификаты за подбитые танки Leopard 2
15 апреля 2024, 13:43

Фото: istockphoto/dr_evil

В России наградили бойцов за подбитые ими в зоне спецоперации танки Leopard 2. Военнослужащие получили денежные сертификаты на 500 тысяч рублей.
Торжественная церемония прошла в штабе Московского военного округа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. Денежное вознаграждение за подбитые немецкие «Леопарды» получили шесть российских бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сертификаты номиналом 500 тысяч рублей были вручены воинам-артиллеристам и военнослужащим подразделений специального назначения представителями Уральского бизнес-сообщества. Они занимают активную патриотическую позицию и оказывают гуманитарную помощь и поддержку частям ВС РФ, участвующим в спецоперации.

Один из артиллеристов Сергей Лазаренко рассказал, что не сразу поверил, что поражённая им цель — именно хвалёный «Леопард». Ведь солдату удалось поджечь танк с первого выстрела с расстояния более 15 километров. Уже после боя соседи-разведчики показали ему картинку с дрона-наблюдателя.

«Горят как спички», — с улыбкой отметил российский боец.

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#вс рф
#танк
#служба
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В Севастополе звучит воздушная тревога и перекрыт Крымский мост
15 апреля 2024, 12:43

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

Сигнал воздушной тревоги объявлен в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он рассказал в своём Telegram-канале, что в городе звучат сирены, жителей просят пройти в укрытия и не подходить к окнам. Пока объявлена тревога, приостановлено движение автобусов, троллейбусов и морского пассажирского транспорта.

Кроме этого, из-за угрозы воздушной атаки перекрыто движение по Крымскому мосту. Водителей и пассажиров, находящихся в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Так, на севере Крыма временно приостановлено движение автомобилей через пункт пропуска Джанкой.

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#севастополь
#губернатор
#тревога
#крымский мост
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Стало известно, кто возглавил командование ВСУ «Запад»
Оперативное командование ВСУ «Запад» возглавил генерал Шведюк
15 апреля 2024, 12:01

Фото: iStock/Irina Piskova

Главой оперативного командования ВСУ «Запад» стал бригадный генерал украинских войск Владимир Шведюк, пишет РИА Новости.
По данным агентства, об этом Шведюк написал в аккаунте оперативного командования в социальной сети Facebook*. По его словам, он возглавил одно из самых мощных военных соединений вооруженных сил Украины.

С 2021 года оперативное командование ВСУ «Запад» возглавлял Сергей Литвинов. Ранее он был назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины.

Об освобождении от должностей глав оперативных командований (ОК) ВСУ «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчук и Сергея Литвинова сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Документы об увольнении и назначении командующих еще не опубликованы.

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#всу
#спецоперация
#украина
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В подполье заявили об ударе по украинским войскам в Гуляйполе
Подполье: украинские военные и их техника уничтожены ударами в Гуляйполе
15 апреля 2024, 11:50

Фото: iStock/Zeferli

Российские военные ударили по скоплению солдат ВСУ и украинской военной технике в городе Гуляйполе, передает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, после проведения разведки из воздуха были совершены удары, в результате которых была уничтожена техника и сама группировка украинских военнослужащих.

Лебедев также отметил, что на направлении в Николаеве под обстрелы попали населенные пункты Дмитровка, Яселка и Куцуруб.

Ранее он также сообщал о нанесении ударов Вооруженными силами России по позициям Вооруженных сил Украины в городе Славянске, находящемся под контролем последних.

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#техника
#вс рф
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На Украине не исключили, что польские силы ПВО могли бы защищать страну
Кулеба допустил, что польские средства ПВО Patriot могли бы защищать Украину
15 апреля 2024, 11:36

Фото: iStock/MikeMareen

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил готовность к использованию польских систем противовоздушной обороны Patriot для защиты территорий страны.
В украинскому телеканалу «ТСН» он подчеркнул, что в настоящее время рассматриваются различные варианты обороны от ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Кулеба также упомянул о своей просьбе к Западу о предоставлении Украине систем Patriot в аренду.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал союзников передать Украине четверть всех имеющихся в мире запасов ЗРК Patriot.

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#президент
#владимир зеленский
#пво
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«Фейковый десант» ВСУ в Крынках и продвижение ВС РФ в Работино: последние новости СВО
15 апреля 2024, 11:16

Фото: iStock/vicnt

Российская армия продолжает наступательные действия на Запорожском и Донецком направлениях. ВСУ сдерживают оборону и стремятся остаться на занятых позициях. О том, где продвинулись ВС РФ и на каком участке фронта применили средства дальнего поражения, читайте в материале «Радио 1».

Херсонское направление


Обстановка на этом направлении остается прежней, сообщает портал «WarGonzo».

Авторы телеграм-канала напомнили, что на прошлой неделе Украина распространила фейковую новость о «высадке» десанта из 100 человек в Крынках. Однако российские военкоры вскоре опровергли эту информацию.


Запорожское направление


Российские военные предприняли попытки завладеть инициативой в Работино и перешли к штурмам. Зафиксировано небольшое продвижение ВС РФ. Северо-западнее Вербового ВС РФ также продолжают улучшать свои позиции.


Донецкое направление


По всей линии Донецкого фронта идёт наступление ВС РФ с ежедневными тактическими успехами. Российским войскам удалось продвинуться севернее Новомихайловки. В районе Победы – встречные бои. Продолжаются активные удары средствами дальнего поражения ВС РФ в районе Нетайлово. Также российские войска продолжают развивать наступление в направлении Яснобродовки и Уманского.

Эксперт Меркурис: Россия может освободить ещё 45 городов
Эксперт Меркурис: Россия может освободить ещё 45 городов

На Угледарском участке, который долгое время был неактивен, российские войска начали движение в сторону Урожайного и довольно быстро продвинулись к этому населённому пункту.

Бахмутское направление


Активное противостояние зафиксировано в районе Часова Яра. Российские войска продолжают подтягивать фланги, чтобы иметь вариативность в наступлении непосредственно в городской застройке.

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#дрон
#украина
#вс рф
#сво
#сводкасво
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