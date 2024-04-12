В Славянск прибыли первые подразделения французского легиона

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В Славянск перебросили первые подразделения французского иностранного легиона, об этом сообщает «Военная хроника» в своём Telegram-канале.
«Представители 3-го пехотного полка французского иностранного легиона накануне прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске», — сообщили в статье.
Уточняется, что первая прибывшая группа состоит из ста человек. Среди них: специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений.
Предположительно, французские военные будут помогать Вооружённым силам Украины оборонять Славянск, когда ВС РФ освободят Часов Яр и пойдут дальше по Донецкому направлению.
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