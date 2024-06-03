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Подразделение ВСУ «Кракен»* несёт тяжёлые потери в Харьковской области

03 июня 2024, 22:12
Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Нацистский спецназ ГУР Минобороны Украины «Кракен»* несёт тяжёлые потери в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» ссылаясь на информацию от российских бойцов.
«В ходе боёв в приграничье очередное подразделение «Кракенов»* было разгромлено калининградскими воинами. Часть боевиков ликвидирована, часть взята в плен, часть сбежала», — говорится в сообщении.

Военкоры уточняют, что спецподразделение ГУР «Кракен»* на Украине специально создали в качестве штурмового отряда. Оно состоит из неонацистов и зеков-рецидивистов, которые отбывали наказание за тяжкие преступления.



Ранее в Минобороны РФ заявляли, что бойцы группировки «Север» взяли в плен боевиков «Братства»* и «Кракена»* в Харьковской области.

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#наказание
#всу
Гаврилов предупредил об уничтожении F-16 в случае их использования ВСУ
03 июня 2024, 21:59

Фото: iStock/Maikel de Vaan

В случае пролетов истребителя F-16 над территорией Украины ВС РФ будут его сбивать. Об этом заявил руководитель делегации РФ в рамках переговоров в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Он подчеркнул, что руководства недружественных стран уже были предупреждены, что в случае использования Украиной истребителей F-16 в зоне СВО, они станут законными целями для ВС РФ. При этом в Голландии уже разрешили использоваться самолёты для нанесения ударов по территории РФ.

«Он же не просто истребитель, он же носитель ядерного оружия. И их попытки использовать (данный истребитель – ред.), как сказал Сергей Викторович Лавров, на территории Украины и так далее — это вопрос ядерной безопасности: мы не знаем, что он несет, бомбу тонную или полуторатонную либо ядерный тактический заряд. Ну, что, (силы ВС РФ – ред.) будут их сбивать», — заключил Гаврилов.

Ранее первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия имеет право сбивать нидерландские истребители F-16, если попытаются атаковать российские территории.

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#вс рф
#лавров
#истребители
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При украинском обстреле Макеевки пострадала женщина
Пушилин: при обстреле центра Макеевки украинскими войсками пострадала женщина
03 июня 2024, 21:46

Фото: сайт Кремля

В результате обстрела центра Макеевки украинскими вооруженными силами была ранена женщина. Сообщение о произошедшем поступило из Центрально-городского района Макеевки, уточнил в своем Telegram-канале главы ДНР Дениса Пушилина.
По словам главы республики, погиб один мирный житель, а еще двое получили ранения в понедельник. Представители администрации других городов также делились информацией о жертвах и пострадавших: мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела поселка Мичурина, в то время как мэр Донецка Алексей Кулемзин упомянул двух пострадавших в Петровском районе города.

Согласно данным Пушилина, в Калининском районе Горловки украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на территорию детского сада № 87, который, к счастью, не взорвался. Спасатели МЧС прибыли на место происшествия. В Докучаевске объект гражданской инфраструктуры получил повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА.

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#вс рф
#пушилин
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Вашингтон готов обсуждать с Киевом расширение географии ударов по РФ американским оружием
Кирби: США готовы обсуждать с Киевом расширение географии ударов по РФ
03 июня 2024, 20:41

Фото: iStock/lucky-photographer

США планируют обсудить с Украиной расширение географии ударов по территории России. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ.
«Президент Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой — продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами», — заявил Кирби.

Однако он затруднился уточнить, приведут ли подобные разговоры к дополнительным политическим изменениям.

При этом Кирби подчеркнул, что США продолжат видоизменять поддержку Украины по мере «эволюции» ситуации на поле боя.

При этом постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон не разрешает применять ВСУ американские дальнобойные баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России, несмотря на обращение украинской стороны.

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ВС РФ окружили ВСУ в Волчанске
Меркурис: российские бойцы взяли ВСУ в окружение в Волчанске
03 июня 2024, 20:24

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России окружила ВСУ в Волчанске, теперь украинским подразделениям некуда отступать. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Украинские войска окружены — это означает, что им некуда отступать», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он считает, что подобное положение может заставить ВСУ усилить сопротивление на короткое время, однако оно будет быстро подавлено российской стороной из-за невозможности снабжения украинских подразделений.

По словам аналитика, армия России контролирует небо над Волчанском. Кроме того, под контролем ВСУ РФ находится большинство дорог, ведущих в город.

Таким образом, Меркурис уверен, что ВСУ оказались в ловушке, а российские военные полностью контролируют ситуацию в городе.

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#армия россии
#всу
#вс рф
#минобороны
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Водитель автомобиля погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области
03 июня 2024, 19:55

Фото: istockphoto/rancho_runner

Украинский беспилотник атаковал село Муром в Шебекинском районе Белгородской области. В результате удара дрона погиб мужчина, находившийся за рулём своего автомобиля.
Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Машина, в которую ударил дрон, выгорела полностью. В своём телеграм-канале губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Белгород и Белгородская область уже несколько месяцев живёт в настоящем прифронтовом режиме. Регион постоянно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины, иногда по нескольку раз за день. На прошлой неделе в Борисовском районе дрон угодил в транспорт, который перевозил рабочих местного сельскохозяйственного предприятия. В результате один человек погиб, девять получили ранения.

После этого случая власти приняли решение усилить контроль за безопасностью сотрудников предприятий, расположенных вблизи границы. Также теперь транспортные средства компаний не выезжают без специальных защитных устройств.

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#Вячеслав Гладков
#белгородская область
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Гладков: Сразу три украинских дрона атаковали село в Белгородской области
03 июня 2024, 19:03

Фото: istockphoto/aapsky

Приграничное село Грузское в Борисовском районе Белгородской области подверглось атаке трёх украинских беспилотников. Под удар попало местное сельскохозяйственное предприятие.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, однако повреждения получил газопровод и грузовой транспорт.

Грузовик, в который ударили два дрона, сгорел полностью. Третий БПЛА атаковал котельную предприятия, где и повредил газопровод. Аварийно-ремонтные бригады приступят к ликвидации последствий атаки сразу после согласования с министерством обороны РФ.

Гладков не уточнил, о каком именно сельскохозяйственном предприятии идёт речь. На окраине села Грузское расположена биогазовая станция «Байцуры», на которой производят биогаз на основе кукурузного силоса и жома сахарной свёклы.

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Белый дом назвал состав делегации на мирной конференции по Украине
Белый дом: США на конференции по Украине будут представлять Харрис и Салливан
03 июня 2024, 18:55

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Вице-президент США Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять США на мирной конференции по Украине, которая пройдет в Люцерне, Швейцария. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Вице-президент Харрис отправится в Люцерн 15 июня для участия в мирной конференции по Украине. К ней присоединится советник по национальной безопасности Салливан, и оба будут представлять Соединенные Штаты на саммите», — говорится в заявлении.
В заявлении также указывается, что Харрис «подчеркнет приверженность США поддержке плана Зеленского» для урегулирования конфликта. Кроме того, вице-президент намерена «подтвердить решимость Вашингтона поддерживать украинский народ».

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#сша
#президент
#ес
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В Киеве боятся новой фазы украинского конфликта
Стариков: в новой фазе украинского конфликта будет применено ядерное оружие
03 июня 2024, 18:25

Фото: iStock/dzika_mrowka

Удары украинских боевиков по российской территории приведут к началу нового этапа конфликта, в котором будет применяться ядерное оружие.
Такое предположение сделал отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.

По его словам, ситуация может измениться так, что все перенесется на европейский театр военных действий с применением нестратегического ядерного оружия.

Как заявил в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы существования страны.

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#украина
#спецоперация
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Сотрудник ТЦК в Чернигове предлагал призывнику оральный секс в обмен на свободу
03 июня 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В Черниговской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) предлагал призывнику освободить его от воинской повинности в обмен на интимные услуги. В частности, требовал от юноши орального секса.
Парень написал заявление в прокуратуру. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Фотографию документа, в котором описано, как украинский военком требовал от молодого человека взятку натурой, экс-депутат опубликовав в своём телеграм-канале.

Действия территориальных центров комплектования (ТЦК) посеяли в украинском обществе не только страх, но и неприязнь к военным. Уровень подготовки в ВСУ значительно снизился, в штурмовики теперь набирают заключённых. Новобранцы, которых буквально схватили на улице и против их воли, без должной подготовки отправили на передовую, массово сдаются в плен и переходят на сторону России.

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