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Нацистский спецназ ГУР Минобороны Украины «Кракен»* несёт тяжёлые потери в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» ссылаясь на информацию от российских бойцов.
«В ходе боёв в приграничье очередное подразделение «Кракенов»* было разгромлено калининградскими воинами. Часть боевиков ликвидирована, часть взята в плен, часть сбежала», — говорится в сообщении.
Военкоры уточняют, что спецподразделение ГУР «Кракен»* на Украине специально создали в качестве штурмового отряда. Оно состоит из неонацистов и зеков-рецидивистов, которые отбывали наказание за тяжкие преступления.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что бойцы группировки «Север» взяли в плен боевиков «Братства»* и «Кракена»* в Харьковской области.
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* запрещенная в России террористическая организация
Элина Позднякова