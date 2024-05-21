ВСУ перебросили под Часов Яр националистов из полка «Кракен»*

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko
Украинское командование перебросило под Часов Яр националистов из полка спецназначения «Кракен»*.
Об этом пишет «Военное обозрение» со ссылкой на данные Telegram-каналов.
Сообщается, что во время боев 11 мая российские подразделения уничтожили порядка ста украинских военнослужащих, которые не стали сдаваться.
После этого подтвердилась переброска боевиков полка спецназначения ГУР МО Украины «Кракен»*. Военнослужащим поставлена задача остановить продвижение российской армии.
Ранее стало известно, что российские бойцы во время наступления в Харьковской области захватили в плен боевика «Кракена»* Илью Гуда.
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*признан террористическим и запрещен в РФ.
Сообщается, что во время боев 11 мая российские подразделения уничтожили порядка ста украинских военнослужащих, которые не стали сдаваться.
После этого подтвердилась переброска боевиков полка спецназначения ГУР МО Украины «Кракен»*. Военнослужащим поставлена задача остановить продвижение российской армии.
Ранее стало известно, что российские бойцы во время наступления в Харьковской области захватили в плен боевика «Кракена»* Илью Гуда.
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*признан террористическим и запрещен в РФ.
Алёна Самарева