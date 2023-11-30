Политолог Бортник: Украина готовит граждан к перемирию с Россией

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Политолог Руслан Бортник заявил, что ряд политиков Украины и западные государства начинают готовить граждан страны к мирному урегулированию конфликта с Российской Федерацией.
Об этом украинский эксперт сказал в эфире «Новости.LIVE», соответствующая запись доступна на YouTube.
Он добавил, что на приближение переговоров с Москвой оказывает влияние снижение объемов помощи со стороны Запада, а также провал попытки привлечь на сторону Киева южные страны. Так, нестабильное положение западных стран подталкивает Украину к изменению общей стратегии взаимодействия с Россией и возобновлению переговоров.
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«Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам», — поделился мнением Бортник.
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Диана Аванесян