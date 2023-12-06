Политолог Марков допустил переговоры по Украине из-за страха в США начала ядерной войны

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Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, которые ранее прервал Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, на Западе ждут, что США начнёт склонять украинского президента Владимира Зеленского к диалогу с Москвой, поскольку финансовая помощь со стороны Америки зашла в тупик.
Однако директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что переговоры в нынешних условиях слабо реалистичны. В беседе с «Радио 1» он назвал три фактора, которые могут повлиять на возобновление отношений.
По словам политолога, ключевую роль в украинском конфликте играет Вашингтон, поэтому переговоры по Украине возможны только с ним.
По словам эксперта, Америка пока не готова пойти на переговоры. Вероятность, что политика в этом направлении сменится, может вырасти только в преддверии президентских выборов в 2024 году
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По словам политолога, ключевую роль в украинском конфликте играет Вашингтон, поэтому переговоры по Украине возможны только с ним.
«Переговоры могут быть реальными только между Россией и США, потому что это конфликт между Россией и США, которые оккупировали Украину. Нет конфликта России и Украины, потому что не существует Украины как независимого государства, это окупационный, марионеточный режим, который полностью действует в интересах США, и несколько сотен тысяч украинцев отдают свою жизнь за Байдена», — ответил Марков.
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По словам эксперта, Америка пока не готова пойти на переговоры. Вероятность, что политика в этом направлении сменится, может вырасти только в преддверии президентских выборов в 2024 году
«Переговоры могут быть летом и осенью 2024 года, перед президентскими выборами США. Дело в том, что 83 процента американцев считают, что есть угроза перерастания от гибридной войны США на Украине в реальную войну с применением ядерного оружия и полного уничтожения американского народа российскими ядерными ракетами. И они считают это виной Байдена», — заявил он.Политолог подчеркнул, что реальные переговоры могут случиться после масштабного наступления российской армии.
«Реальные переговоры могут быть когда начнётся больше успешное наступление России. Тогда американцы, британцы, Евросоюз прибегут и скажут: “давайте сделаем Минск-3 или Стамбул-2, чтобы остановить наступление армии России”. Понятно, что это будет обман. Также если США и Евросоюз увидят, что их военная промышленность отстаёт от российской, то они могут попросить небольшой перерывы. Но опять же по принципу Минск-3 для обмана России», — заключил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова