Депутат Водолацкий: иностранные наёмники уходят с первой на вторую линию обороны

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Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что западные наемники и инструкторы, которые участвуют в конфликте на стороне Киева, перебазируются на вторую линию обороны. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению парламентария, они осознают, что в скором времени их ждет гибель. Водолацкий отметил, что данный факт признают сдавшиеся в плен солдаты ВСУ.
В российском военном ведомстве ранее сообщили, что за период проведения специальной военной операции на Украину прибыли более тринадцати тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. По данным Минобороны России, преобладают наемники из США, Великобритании, Грузии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В российском военном ведомстве ранее сообщили, что за период проведения специальной военной операции на Украину прибыли более тринадцати тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. По данным Минобороны России, преобладают наемники из США, Великобритании, Грузии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова