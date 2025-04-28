Полковник Артёмов рассказал о плюсах программы «Герои Подмосковья» для участников СВО

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО
После возвращения со спецоперации в первую очередь хотелось бы быть полезным обществу и государству. Такое мнение высказал участник СВО, полковник, кандидат технических наук, доцент Вячеслав Артёмов.
«Хотелось бы, чтобы это было не для галочки, а для людей, для общества. Чтобы была ответная реакция, чтобы люди получали реальную помощь и реальные действия», – сказал военный в интервью РИАМО.По словам Артёмова, несмотря на огромный опыт и научную деятельность, возвращение к гражданской жизни даётся с трудом. Военный считает, что ему поможет региональный проект «Герои Подмосковья» – Вячеслав уже подал заявку на участие.
Региональная программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО реализуется в Московской области. Цель проекта – помочь вернувшимся из зоны СВО военнослужащим найти своё место в мирной жизни. Проект позволяет военнослужащим получить знания и навыки для построения карьеры. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.
Приём заявок на участие в программе продлится до 30 апреля на сайте. Затем участникам нужно будет пройти онлайн-тестирование, которое проведут проводиться в два этапа: основной поток – с 5 по 7 мая, дополнительный – с 26 по 29 мая.
Следующим этапом будут собеседования с кандидатами, которые пройдут в период с 30 мая по 24 июня. Результаты отбора представят 1 июля.
Обучение по программе стартует в сентябре и продлится ровно год. Бесплатная программа реализуется в очно-заочном формате. После завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.
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Лора Луганская