09 июля 2025, 12:24

Польские наёмники «разорвали» контракт с ВСУ и сбежали

Фото: Istock/Valeriia Sivakova

Командование Вооруженных сил Украины перебросило в Сумскую область группу наёмников из Польши, но часть иностранцев тут же оставила свои позиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.





Польские военнослужащие были направлены в район села Садки с целью вернуть утраченные позиции в зоне специальной военной операции. Но несмотря на все попытки Вооруженных сил Украины усилить свои позиции за счет иностранных бойцов, солдаты группировки ВС РФ «Север» успешно продолжают наступательные действия и отражают все контратаки сил противника.

«Допросы военнопленных показали, что в окрестности села Садки перебросили группу польских наемников, часть из которых разорвала контракт с ВСУ и оставила позиции», — рассказал собеседник информагентства.