В Сумской области действуют наемники из Южной Кореи
Наемнические группы из Южной Кореи участвуют в составе 132-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины, действующего в Сумской области. Об этом пишет ТАСС.
«Допросы военнопленных показали, что в составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наемников — выходцев из Южной Кореи», — сказал собеседник агентства.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Пленный Сычугов рассказал, что ВСУ набирают людей, но они куда-то исчезают. Он выразил мнение, что число погибших может достигать порядка миллиона человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».