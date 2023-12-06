Польский генерал Коморницкий обвинил Киев в военном преступлении

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Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что киевский режим, начав контрнаступление, стал отправлять на верную смерть солдат ВСУ, что является военным преступлением. Об этом пишет Do Rzeczy.
«Это не было контрнаступление. Это была отправка солдат на смерть. А посылать солдата на смерть — это военное преступление», — цитирует издание слова собеседника.
Коморницкий объяснил свою позицию, сославшись на польское военное искусство, согласно которому самой ценной составляющей армии является солдат.
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