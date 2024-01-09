«Помолился и поплыл»: закарпатский блогер пытался переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию

Фото: iStock/xbrchx
Госпогранслужба Украины задержала закарпатского блогера, который предпринял попытку переплыть реку Тису, чтобы сбежать попасть в Венгрию. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Примечательно, что все свои действия он снимал на видео, которое теперь станет основой для административного дела.
Однако попытка побега провалилась. Ему удалось проплыть всего пару метров, так как вода была очень холодная, а течение сильное. Вскоре он был пойман украинскими пограничниками.
Ранее бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявлял, что мобилизация в стране будет лишь ужесточаться.
Читайте также:
На Украине накажут сбежавших из страны военнообязанных
Зеленский пообещал раскрыть план по мобилизации на следующей неделе
Российская разведка выяснила шокирующие данные о мобилизации на Украине
«С утра проснулся, сел на велосипед, помолился и поехал. В сторону границы венгерской», - так блогер описал свои действия.
Ранее бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявлял, что мобилизация в стране будет лишь ужесточаться.
Читайте также:
На Украине накажут сбежавших из страны военнообязанных
Зеленский пообещал раскрыть план по мобилизации на следующей неделе
Российская разведка выяснила шокирующие данные о мобилизации на Украине
Элина Позднякова