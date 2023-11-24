Зеленский пообещал раскрыть план по мобилизации на следующей неделе

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Украинский президент Владимир Зеленский пообещал обнародовать план по комплексной мобилизации на следующей неделе, его цитирует УНИАН.
«На следующей неделе я увижу этот план. Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий. Куда мы идем и какие вызовы. Чтобы люди видели», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
Глава киевского режима также заявил, что 24 ноября он заслушал доклад о мобилизации, демобилизации и работе военкоматов.
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