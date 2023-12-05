Последние новости СВО: как ВСУ ударили по своим бойцам, где закрепились ВС РФ

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Несмотря на ухудшение погодных условий, на фронте продолжаются позиционные бои. От активной обороны ВС РФ перешли в наступление на нескольких направлениях. О том, где атаку российских бойцов пытается сдержать противник, и какие позиции удалось занять ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».
ВСУ нанесли удар по своим солдатам
Украинские военные нанесли артиллерийский удар, которым уничтожили 25 своих же бойцов. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на российского солдата с позывным «Купол». Военнослужащие Украины вышли на связь через радиоканал и сообщили, что намерены сдаться и вернуться к своим семьям. Когда солдаты ВСУ подошли к указанному месту, их сослуживцы открыли огонь.
Тульская мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ
По словам «Купола», киевскому режиму было не выгодно то, что бойцы могут сдаться ВС РФ.
ПВО сбила над Крымом и Азовским морем 35 украинских БПЛА
В ночь на пятое декабря система ПВО зафиксировала и уничтожила более 30 БПЛА противника над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ использовали для нанесения ударов дроны самолетного типа. В результате происшествия никто не пострадал.
Воздушная тревога на Украине
Минувшей ночью в четырех областях Украины прозвучала воздушная тревога. Об этом свидетельствуют онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Сигналы оповещения сработали в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Также украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Винницкой области. Информации о разрушениях в настоящее время нет.
ВС РФ перерезали снабжение группировки ВСУ
Основной путь снабжения группировки ВСУ на артемовско-соледарском направлении был перерезан добровольцами штурмовых отрядов ВС РФ. Об этом рассказал изданию РИА Новости представитель добровольческого корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.
Он отметил, что трасса на указанном направлении была последней, по которой шла техника, вооружение и продовольствие для ВСУ.
Последние новости СВО
Несмотря на ухудшение погодных условий, активность российских бойцов выросла на всех участках фронта. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». На Купянском направлении ВС РФ уничтожили очередную переправу противника.
ВС России почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово
ВСУ отступили на ранее занимаемые позиции на Соледарском направлении. Российские бойцы заняли западные окраины Бахмута. Продолжаются бои за высоты в районе Клещеевки.
Противник пытается остановить наступление ВС РФ в районе Авдеевского завода. Однако российским военным удается расширить зону контроля. Также перешли в наступление российские бойцы на Ореховском участке фронта в районе Работино.
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