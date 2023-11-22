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Единственным спасением для Украины были бы проведённые в начале конфликта переговоры, об этом пишет итальянское издание Fatto Quotidiano.
«Зеленский просит еще оружия, хотя уже получил все: Leopard, HIMARS, ATACMS, Abrams, кассетные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow. Запад еще не изобрел волшебного оружия, потому что единственным таким оружием были переговоры в начале конфликта», - прокомментировали ситуацию итальянский журналист.
По словам FQ, режим украинского президента Владимира Зеленского истощил все свои военные ресурсы, а также всё то оружие и боеприпасы, которые предоставили западные союзники. Теперь же неподготовленные ВСУ столкнулись с наступлением Вооруженных сил РФ по всей линии боевого соприкосновения.
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