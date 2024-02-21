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Появились свежие данные о ситуации в Крынках

Сальдо: ВС РФ продолжают зачищать Крынки от ВСУ
21 февраля 2024, 20:48
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские военные продолжают зачищать село Крынки на левобережье Херсонской области от оставшихся небольших групп ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Главным событием на фронте в Херсонской области в минувшие сутки стало установление контроля наших войск над н.п. Крынки на левом берегу Днепра. Сегодня продолжается зачистка отдельных мелких групп противника в развалинах жилой застройки и «зелёнке» по окраинам села», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российские военные ликвидировали основные силы ВСУ и теперь могут применять бронированную технику в уличных боях с минимальными рисками ее поражения.


Таким образом, за минувшие сутки ВСУ лишились в Крынках 165 бойцов, танка, боевых бронированных машин, миномётов и другой военной техники.

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#военные
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На Украине статью NYT о числе пленных ВСУ в Авдеевке назвали пропагандой РФ
21 февраля 2024, 20:30

Фото: iStock/Sinenkiy

Статья американской газеты New York Times, в которой говорится, что в плен к ВС РФ в Авдеевке попало до тысячи украинских военных, является российской пропагандой. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада».
«Те источники, на которые они (New York Times. — ред.) ссылаются, совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей. Да, мы говорим, что пленные есть, но их число ни в коем случае не исчисляется сотнями», - заявил Лиховой.

По его словам, статья является российской пропагандой и дезинформацией. Украинец также обвинил Россию в использовании фейков, которые распространяют авторитетные мировые СМИ.

Напомним, ранее газета New York Times выпустила статью, в которой говорилось, что при взятии Авдеевки армия Россия пленила порядка 850 украинских военных.

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#армия
#сми
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72% украинцев хотят мирных переговоров с Россией
Проведённый на Украине опрос выявил желание населения к мирным переговорам с Россией
21 февраля 2024, 20:23

Фото: iStock/3dmitry

Последние опросы общественного мнения на Украине выявили растущую тенденцию к желанию жителей страны начать переговоры с Россией. Киевский международный институт социологии опросил украинцев и обнаружил, что 72% респондентов считают, что страна должна искать дипломатический путь решения конфликта.
Этот показатель значительно выше, чем 59% в мае 2022 года, что свидетельствует о резком росте на 13% за менее чем годовой период, сообщает РИА Новости Крым. Опрос также показал значительное снижение веры украинцев в свою победу.

Анализируя результаты опроса, политолог Сергей Михеев отметил ухудшающееся положение Украины как фактор, влияющий на настроение населения. Однако он подчеркнул отсутствие в стране политической силы, способной представлять интересы тех, кто выступает за переговоры. По его словам, инакомыслящие были либо убиты, заключены под стражу, изгнаны, запуганы или подкуплены, что создает вакуум в политической сфере.

«Настроения, может быть, и меняются в сторону переговоров, но дальше-то что? Как это практически может быть выражено? Я не вижу никого, кто мог бы при нынешнем раскладе власти это настроение народа выражать на политической арене», — объяснил Михеев.
В то же время Михеев отметил примечательный факт публикации результатов таких исследований на Украине. Обычно в военное время такая информация не распространяется, что может указывать на наличие заинтересованных сторон, готовых двигаться в сторону переговоров.

Стремление к переговорам и снижение веры в победу в Украине отражают меняющиеся настроения населения и необходимость поиска путей дипломатического урегулирования конфликта. Однако отсутствие политической силы, способной представлять интересы тех, кто выступает за диалог, остаётся серьезным препятствием. Публикация результатов опросов может считаться позитивным сигналом о готовности некоторых украинских сил двигаться в сторону переговоров, но пока этот настрой не находит политического выражения.

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#опрос
#украина
#политолог
#переговоры
#россия
#мир
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Рогов предположил возможный побег Буданова* в Лондон
Рогов: Буданов* к обещанному контрнаступлению 2025 года может сбежать в Лондон
21 февраля 2024, 18:52

Фото: iStock/Silent_GOS

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* может уже сбежать в Лондон к анонсируемому им контрнаступлению ВСУ в 2025 году. Такое мнение выразил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Ранее Буданов* признал тяжелое положение ВСУ. Однако, по его мнению, если армия Украины сможет грамотно провести оборонительную линию, то в 2025 году смогут приступить к очередному контрнаступлению.

«Подобные заявления – элементы информационной войны. Буданов* дает образ будущего для боевиков ВСУ, что в нынешних реалиях является абстрактным, далеким, нереальным и виртуальным. Кто спросит с него в 2025 году и вопрос, кто и где будет», - рассуждает Рогов в беседе с РИА Новости.

Он также задался вопросом: а не сбежит ли сам Буданов* к тому времени в Лондон?

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* Внесен в список террористов и экстремистов
#армия
#новости
#всу
#рогов
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Боец ММА Дацик вместе с сыном подписали бессрочный контракт с Минобороны
21 февраля 2024, 18:09

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик вместе с сыном Ярославом подписал бессрочный контракт с Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.
В сентябре 44-летний спортсмен сообщил, что находится в зоне СВО. При этом 20 января стало известно о том, что он получил ранение в ходе выполнения боевой задачи и проходит лечение в госпитале.

«Мы из батальона "Невский" ушли в декабре. Сейчас весь отряд, который ушел из батальона, вошел в 31-ю дивизию ВДВ, расквартирована в Ульяновске. Я с (сыном) Ярославом, как всегда, последний, провалялся из-за травмы. Все хорошо, дальше будет видно. Повоюем», — заявил Дацик.

При этом представитель спортсмена уточнил, что подписанный спортсменом и его сыном контракт является бессрочным. То есть они будут принимать участие в спецоперации до ее окончания.

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#сво
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#ранение
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В белгородском селе Старый Хутор взорвался украинский дрон-камикадзе
Гладков: В белгородском селе Старый Хутор взорвался украинский дрон-камикадзе
21 февраля 2024, 16:53

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинский беспилотник взорвался в селе Старый Хутор в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что при вражеской атаке в одном из частных домов повреждения получили хозпостройка и забор. На месте работают представители оперативных служб.

Напомним, Вооружённые силы Украины совершили массированную атаку на Белгород днём 15 февраля. В небе над городом были перехвачены 14 реактивных снарядов, которые были выпущены из чехословацкой РСЗО «Вампир». Тогда погибло семь человек, еще 19 получили ранения.

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На Украине не знают, когда им передадут истребители F-16
Игнат: Сроки поставки Украине западных истребителей F-16 остаются неизвестными
21 февраля 2024, 15:59

Фото: iStock/viper-zero

Пока остается неизвестным, когда Украина получит партию американских истребителей F-16. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Сроки поставки Украине западных истребителей F-16 пока остаются неизвестными, инфраструктура для них еще не готова», — сказал Игнат.

Ранее Игнат признал, что после передачи западными союзниками Киеву истребителей F-16 у Украины возникнут серьёзные трудности с содержанием этих самолётов. Он сказал, что в перспективе военная авиация ВСУ должна перейти на западную технику, отметив, что это относится не только к самолётам, но и к вертолётам.

Однако, тут же оговорился Игнат, появление каждого нового типа самолёта ведёт к появлению дополнительной нагрузки в плане его технического обеспечения, обслуживания, ремонта и эксплуатации.

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#авиация
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#всу
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Украинские неонацисты продают вещи погибших бойцов ВС РФ за границу
Захарова: украинцы торгуют вещами погибших бойцов ВС РФ, включая документы
21 февраля 2024, 15:41

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Представители украинских властей продают вещи и документы погибших российских военных за границу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, украинские неонацисты не только занимаются контрабандой оружия, но и грабят музеи и православные святыни, для того, чтобы продавать российские культурные ценности за границу.

«Как недавно выяснилось, глубина их морального падения такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы – паспорта и военные билеты», - заявила Захарова.

Она привела в пример историю, как один из жителей австралийского города Джилонга получал из Украины и продавал через соцсети вещи погибших российских военных.

Захарова подчеркнула, что подобные действия не останутся без ответа.

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#днр
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ВСУ перебрасывают подкрепление в районы Работина и Вербового
Рогов: ВСУ перебрасывают подкрепление в район Работина и Вербового
21 февраля 2024, 15:15

Фото: iStock/YakubovAlim

ВСУ перебрасывают подкрепление из-под города Орехова Запорожской области, который временно находится под контролем Киева, в район населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сейчас идет переброска из Орехова техники и личного состава ВСУ в сторону Работина и Вербового. Все говорит о том, что они готовятся к активным боевым действиям. Техника ВСУ, которая перебрасывается со стороны Новоданиловки и Малой Токмачки, уничтожается ФАБами», - передает ТАСС слова Рогова.

При этом он подчеркнул, что армия России на донном направлении продвигается вперед, однако пока украинские подразделения продолжают занимать свои позиции, так как успел качественно окопаться. Сейчас там идут активные боевые действия, заключил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что временно подконтрольный Киеву город Запорожье разграблен украинскими властями. Он утверждает, что сейчас в городе между ставленниками киевского правительства идет борьба за сферы влияния и каждый пытается как можно больше «урвать напоследок».

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#запорожье
#рогов
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Путин отметил героизм российских лётчиков на СВО
Путин: благодаря лётчикам удалось добиться перелома на сложных участках фронта
21 февраля 2024, 14:31

Фото: сайт Кремля

Армия России смогла добиться перелома на самых сложных участках спецоперации также благодаря героизму бойцов ВКС. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.
«Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», - отметил президент России.

21 февраля на аэродроме Чкаловский Путин вручил государственные награды руководителям воинских частей и подразделений Воздушно-космических сил, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине.

На аэродроме Верховного Главнокомандующего России встретил министр обороны Сергей Шойгу. В своей речи глава государства особо отметил мужество и героизм военнослужащих ВКС, которые продемонстрировали высочайший профессионализм, отвагу и самоотверженность в боях.

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