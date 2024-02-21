Появились свежие данные о ситуации в Крынках

Статья американской газеты New York Times, в которой говорится, что в плен к ВС РФ в Авдеевке попало до тысячи украинских военных, является российской пропагандой. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада».