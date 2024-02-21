Появились свежие данные о ситуации в Крынках

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Российские военные продолжают зачищать село Крынки на левобережье Херсонской области от оставшихся небольших групп ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Главным событием на фронте в Херсонской области в минувшие сутки стало установление контроля наших войск над н.п. Крынки на левом берегу Днепра. Сегодня продолжается зачистка отдельных мелких групп противника в развалинах жилой застройки и «зелёнке» по окраинам села», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он отметил, что российские военные ликвидировали основные силы ВСУ и теперь могут применять бронированную технику в уличных боях с минимальными рисками ее поражения.
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