Фото: сайт Минобороны РФ
Село Крынки в Херсонской области зачищено от Вооружённых сил Украины. Об этом на рабочей встрече с президентом РФ рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
По его словам, российская армия встала фактически по всему побережью рек Крынки и Конки, что обеспечило полную зачистку территории от украинских военных.
Шойгу подчеркнул, что потери Вооружённых сил Украины в районе этого населённого пункта превысили три тысячи человек.
Напомним, встреча российского лидера Владимира Путина и главы Министерства обороны Сергея Шойгу состоялась 20 февраля в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что информация об исходе собрания будет раскрыта позднее. Ожидается, что результаты этой встречи будут влиять на геополитическую ситуацию и военную стратегию страны, но пока что они остаются в секрете, ожидая своего момента для публичного раскрытия.
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«Крынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью рек Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска, — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.
Напомним, встреча российского лидера Владимира Путина и главы Министерства обороны Сергея Шойгу состоялась 20 февраля в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что информация об исходе собрания будет раскрыта позднее. Ожидается, что результаты этой встречи будут влиять на геополитическую ситуацию и военную стратегию страны, но пока что они остаются в секрете, ожидая своего момента для публичного раскрытия.
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Екатерина Шмакова