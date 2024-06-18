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Появилось видео уничтожения военными ВС РФ американского бронетранспортёра

18 июня 2024, 11:35
Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» в составе мотострелковой бригады группировки войск «Запад» нанёс удар по американскому бронетранспортёру М113. Также был поражён опорный пункт украинских боевиков на Сватовском направлении.


Видеокадры боевой работы российских ракетчиков опубликовало министерство обороны РФ. Сначала разведчики с помощью средств объективного контроля и беспилотников обнаружили противника и передали координаты цели расчёту ПТРК. БТР пытался доставить боевиков ближе к российским позициям.

Координаты бронетранспортёра сначала были переданы на пункт управления. Оттуда боевая задача поступила расчёту «Фагота», который дежурил в своей зоне ответственности. Российские военные оперативно выдвинулись на позицию для стрельбы, откуда уничтожили бронетранспортёр и опорник ВСУ.





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#военные
#всу
#рф
РИА Новости: четыре ударных беспилотника ВСУ атаковали нефтебазу в Азове
18 июня 2024, 10:54

Фото: istockphoto/Distortion Media

По предварительным данным, четыре беспилотника ВСУ атаковали нефтебазу Азовского района под Ростовом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Предварительно, нефтебазу атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ», – цитируют собеседника журналисты.

Ранее глава региона Василий Голубев сообщал в своем Telegram-канале о возгорании резервуаров с нефтепродуктами после атаки беспилотника. По предварительной информации, обошлось без жертв.

В тушении огня в резервуаре общим объёмом 4000 кубометров на площади 3200 квадратных метров участвуют 49 единиц техники, а также 200 спасателей.

Недавно сообщалось, что аналогичный пожар на промышленном объекте под Киевом удалось потушить лишь на четвертые сутки.

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#спецоперация
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НАТО и ВСУ готовят контрнаступление, ВС РФ штурмуют Максимиловку: последние новости СВО
18 июня 2024, 10:40

Фото: iStock/gorodenkoff

На фоне успешного продвижения российских войск, ВСУ при поддержке западных кураторов готовятся к новой атаке. О том, где будет развиваться контрнаступ и какой населенный пункт удалось занять ВС РФ расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Украинские войска перешли в контратаку севернее н.п. Липцы и наносят удары по позициям ВС РФ в н.п. Глубокое, наращивая частоту атак и применения высокоточных авиабомб в Волчанске, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВС России отвечают ТОС и ФАБ с УМПК. Противник постепенно наращивает усилия на всех направлениях и бросает в бой подразделения первого эшелона. Таким образов ВСУ устремятся вернуть ранее утраченные позиции и создать ударный кулак.


Часовоярское направление


Российские войска продолжают штурмовать восточные окраины Часова Яра и зачищать микрорайон «Восточный». ВСУ стремятся сдержать наступление ВС РФ и подготовить новые оборонительные рубежи за водоканалом Северский Донец – Донбасс. Идут бои в руинах Клещеевки и Богдановки.

Запорожское направление


ВСУ перебросили существенное количество FPV-дронов на Запорожское направление. Военные корреспонденты предполагают, что таким образом противник расширяет ударную зону. ВС РФ также активно применяют данный тип вооружения. Идет обмен ударами с помощью средств дальнего поражения. В районе Работино и северо-западнее Вербового линия фронта не изменилась.

ВС РФ удалось освободить Загорное в районе Гуляйполя. Продолжается зачистка местности от украинского гарнизона.


«Русская весна»: ВКС РФ нанесли ракетный удар по авиабазе ВСУ в Миргороде
«Русская весна»: ВКС РФ нанесли ракетный удар по авиабазе ВСУ в Миргороде

Донецкое направление


Российская армия атакует места дислокации ВСУ на подступах к Константиновке, применяя средства дальнего поражения. ВС РФ готовятся к штурму в Максимиловке. Удалось продвинуться российским войскам в Красногоровке. В Невельском продолжаются встречные бои. В Яснобродовке зафиксированы очередные продвижения ВС РФ. В Соколе также есть тактические успехи, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ.

НАТО и ВСУ готовят контрнаступление в Харьковской области


Офицеры НАТО и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский планируют контрнаступление на локальном участке в Харьковской области. Об этом изданию РИА Новости рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, на фоне продвижения ВС РФ, украинские силы решили перейти в контрнаступление, которое будет похоже на то, которое ВСУ осуществили в 2023 году, однако проводится оно будет на локальном участке.

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#пво
#контрнаступление
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Стало известно, на что способна ПВО России
Forbes: ПВО России может сбить истребители ВСУ практически в любой точке Украины
18 июня 2024, 10:09

Фото: istock / PavelRodimov

Средства ПВО РФ могут сбить истребители ВСУ практически в любой точке Украины. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что основной проблемой является российская ПВО. Из-за неё украинским военным самолетам опасно летать на большой высоте. Из данных статьи следует, что когда украинские военные получат ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 для самолетов F-16, они не смогут их использовать эффективно. Запущенные с маленькой высоты они теряют дальность действия.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 Украина получит уже этим летом. Боевой радиус этих самолетов больше четырех тысяч километров. Киеву предоставят около 60 истребителей. В числе главных поставщиков выступят Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды. Украина требует от Соединенных Штатов и других государств активизировать программу подготовки летчиков Вооруженных сил Украины к боевому применению F-16.

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#военные
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#всу
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Путин: Россия высоко ценит поддержку КНДР в проведении СВО на Украине
18 июня 2024, 07:30

Фото: Сайт Кремля

Москва высоко ценит поддержку КНДР в проведении СВО на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье для газеты КНДР, которая размещена на сайте Кремля.
«Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине», — отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня. Крайний раз глава государства посещал Корейскую Народно-Демократическую Республику в 2000 году. Его визит состоится по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что по итогам официального визита в Северную Корею президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын выступят с совместным заявлением перед СМИ.

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#владимир путин
#президент
#кндр
#рф
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В порт Одессы прибыли 60 французских наемников
Подполье: в Одессу прибыли около 60 говорящих на французском языке наемников
18 июня 2024, 06:55

Фото: istock / zabelin

В одесский порт прибыл ипорядка 60 наемников, разговаривающих на французском языке. Об этом сообщили в пророссийском подполье в разговоре с РИА Новости.
«В Одесский порт прибыли три катера с иностранными наемниками общей численностью около 60 человек. Они вооружены и общались между собой на французском языке», — проинформировали в подполье.
Также указано, что наемников заметили 9 июня.

После прибытия в порт военнослужащие рассредоточились по Одессе. Наемники избегают контакта с местными жителями и стараются не покидать дома, добавили в подполье.

Ранее в сети появились кадры истерики польского наемника ВСУ под обстрелом ВС РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дома
#новости
#наемники
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Беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в Азове, начался пожар
Голубев: Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Азове после атаки БПЛА
18 июня 2024, 04:35

Фото: istock / Distortion Media

ВСУ атаковали резервуары с нефтепродуктами в городе Азов Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Телеграм-канале.
Глава области написал, что в результате атаки украинского беспилотника в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет.

«Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС», — сообщил Голубев.
Ранее украинские власти сообщили о взрыве в Одессе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#мчс
#происшествия
#всу
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Во Львовской области украинец напал на сотрудника военкомата
«Страна.ua»: Во Львовской напали на сотрудника военкомата
18 июня 2024, 03:57

Фото: istock / Yingko

В городе Яворов Львовской области Украины напали на сотрудника военкомата, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Об этом информирует издание «Страна.ua».
«На работника ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата — ред.) напали в Яворове Львовской области: военнослужащего госпитализировали с черепно-мозговой травмой... Нападавшего уже нашли и задержали», — сказано в сообщении издания.
Указано, что нападавший ударил тяжелым предметом по голове сопровождающего его на военно-врачебной комиссии военнослужащего.

Данный инцидент не является единичным. До этого в населенном пункте Книжковцы Хмельницкой области мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата во время проверки документов.

Ранее стало известно, что на Украине задержали за взятку военкома, участвовавшего в жесткой мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военком
#украина
#нападение
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Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе
18 июня 2024, 01:02

Фото: istock / aapsky

В Одессе слышен звук взрыва. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Телеграм-канале.
«В городе слышен взрыв», — сказано в сообщении.
Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Одесской области звучит сирена воздушной тревоги.

Ранее военные ВС РФ ударили по Миргороду в Полтавской области, где расположена авиабаза Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#военные
#армия
#взрыв
#дмитрий песков
#мэр
#всу
#вс рф
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Появилась неподтвержденная информация об обходе ВС РФ опорников ВСУ у Сокола
Военкор Котенок: по неподтвержденной информации, ВС РФ обошли ВСУ у Сокола
17 июня 2024, 21:59

Фото:istockphoto/fortton

По неподтвержденной информации, российские войска обошли опорники ВСУ в районе населенного пункта Сокол и зацепились за восток Евгеновки на авдеевском направлении.
«Само село вытянуто с запада на восток почти на четыре километра», – написал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

Официально информацию никто не подтверждал. Ранее Юрий Котенок сообщал, что боевики ВСУ отступили из Часова Яра. ВС РФ сняли оборону украинских неонацистов в том районе.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от геноцида со стороны киевской власти. Кремль предлагает уладить украинский кризис миром, выдвинув ряд условий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский не идет на контакт. В парламенте Украины уже заявили, что допустили ошибку, не пригласив РФ на саммит в Бюргенштоке.

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