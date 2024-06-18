Появилось видео уничтожения военными ВС РФ американского бронетранспортёра

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin
Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» в составе мотострелковой бригады группировки войск «Запад» нанёс удар по американскому бронетранспортёру М113. Также был поражён опорный пункт украинских боевиков на Сватовском направлении.
Видеокадры боевой работы российских ракетчиков опубликовало министерство обороны РФ. Сначала разведчики с помощью средств объективного контроля и беспилотников обнаружили противника и передали координаты цели расчёту ПТРК. БТР пытался доставить боевиков ближе к российским позициям.
Координаты бронетранспортёра сначала были переданы на пункт управления. Оттуда боевая задача поступила расчёту «Фагота», который дежурил в своей зоне ответственности. Российские военные оперативно выдвинулись на позицию для стрельбы, откуда уничтожили бронетранспортёр и опорник ВСУ.
Читайте также:
РИА Новости: Российские военные уничтожили американский бронетранспортер М113 ВСУ
Российские разведчики уничтожили американский БТР М113 и боевиков ВСУ
Раненый боец уничтожил модернизированный танк ВСУ под Авдеевкой
Александр Бойцов