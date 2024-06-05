Раненый боец уничтожил модернизированный танк ВСУ под Авдеевкой

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Российский солдат с позывным Маркел уничтожил модернизированный танк ВСУ Т-64. Кадры публикует Telegram-канал Mash.
Отмечается, что операторы БПЛА заметили движение бронетехники вдоль домов в Авдеевке. По рации они передали информацию раненому бойцу из 114-го штурмового отряда. Как только танк приблизился к его позиции, он вылез из укрытия и ударил из гранатомёта.
За этот подвиг военного наградили «Орденом мужества».
Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» завладели уникальным прибором наблюдения, который был произведён в одной из стран НАТО и адаптирован для использования украинскими военными. Этот прибор может быть использован в качестве ночного видения на оружии, а также как тепловизор для дистанционного наблюдения.
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За этот подвиг военного наградили «Орденом мужества».
Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» завладели уникальным прибором наблюдения, который был произведён в одной из стран НАТО и адаптирован для использования украинскими военными. Этот прибор может быть использован в качестве ночного видения на оружии, а также как тепловизор для дистанционного наблюдения.
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Анастасия Чинкова