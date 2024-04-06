ВС РФ уничтожили пять лодок ВСУ у левого берега Днепра

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За минувшие сутки российские бойцы уничтожили пять лодок ВСУ в местах загрузки десанта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Украинские десантники планировали приблизиться к левому берегу Днепра, где в настоящее время располагаются российские подразделения.
Для нанесения ударов по лодкам с десантом противника, ВС РФ применили БПЛА и задействовали артиллерию.
По информации ведомства, потери ВСУ достигли 30 солдат и два автомобиля. Также российским войскам удалось поразить гаубицу М777.
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Для нанесения ударов по лодкам с десантом противника, ВС РФ применили БПЛА и задействовали артиллерию.
По информации ведомства, потери ВСУ достигли 30 солдат и два автомобиля. Также российским войскам удалось поразить гаубицу М777.
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Анастасия Хохлова