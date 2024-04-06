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ВС РФ уничтожили пять лодок ВСУ у левого берега Днепра

06 апреля 2024, 12:40
Фото: iStock/vladj55

Фото: iStock/vladj55

За минувшие сутки российские бойцы уничтожили пять лодок ВСУ в местах загрузки десанта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Украинские десантники планировали приблизиться к левому берегу Днепра, где в настоящее время располагаются российские подразделения.

Для нанесения ударов по лодкам с десантом противника, ВС РФ применили БПЛА и задействовали артиллерию.



По информации ведомства, потери ВСУ достигли 30 солдат и два автомобиля. Также российским войскам удалось поразить гаубицу М777.

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Контратака ВСУ в Часовом Яре, штурмы ВС РФ в Семёновке: последние новости СВО
06 апреля 2024, 13:05

Фото: istockphoto/IherPhoto

ВС РФ заняли несколько опорных пунктов противника на Северском направлении. Тактического успеха также удалось достичь российской армии на Донецком направлении. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, где перешли в контратаку ВСУ, расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


Российские войска нанесли удары по стратегическим объектам противника в Запорожье, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Активные бои зафиксированы в районе Работино и северо-западнее Вербового. Украинские формирования продолжают оборудование второй линии обороны в районе Орехова.

Стороны активно применяют средства дальнего поражения.

Северское направление


На Северском направлении в районе Веселого подразделения ВС РФ заняли один из опорных пунктов противника и предприняли успешную атаку со стороны Берестового в направлении Выемки.

Бахмутское направление


Украинские подразделения перешли в контратаку на окраинах Часового Яра. Идут встречные бои, ВС РФ сдерживают оборону и не дают противнику продвинуться. Подразделения российских ВДВ закрепились на позициях на восточной окраине микрорайона Новый.


Авдеевское направление


На Авдеевском направлении штурмовые группы ВС РФ закрепляются в центре Семеновки, противник наносит по ним удары артиллерией и дронами. В результате противостояния, ВСУ лишились нескольких единиц техники западного образца.

Херсонское направление


На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили очередную лодку с личным составом противника, направлявшуюся для проведения ротации на плацдарме в Крынках.


Донецкое направление


Российским бойцам удалось достичь тактических успехов в Новомихайловке и Георгиевке. В Первомайском российские войска стремятся выбить из н.п. остатки украинского гарнизона. В районе Уманского – встречные бои.

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Губернатор Старовойт: Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Тёткино

ВС РФ уничтожили пять лодок ВСУ у левого берега Днепра
#всу
#вс рф
#запорожье
#сводкасво
#украина
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Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте для Киева
06 апреля 2024, 13:02

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский отметил, что ситуация на фронте для Киева остается сложной.
По его словам, особенно трудная обстановка сохраняется на востоке населенных пунктов, таких как Часов Яр под Артемовском, Бердычей под Авдеевкой и в некоторых других местах.

«Наиболее интенсивные бои в настоящее время происходят в районах Первомайского и Водяного, а также на востоке Часова Яра, где противник пытается прорвать оборону наших войск», — сообщил главком в Telegram.
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Губернатор Старовойт: Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Тёткино
06 апреля 2024, 12:56

Фото: istockphoto/alexmak72427

Один человек получил ранение в результате обстрела ВСУ села Тёткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
В своём телеграм-канале губернатор написал, что в результате обстрела повреждения получили семь частных домовладений, шесть автомобилей местных жителей и три павильона на рынке. Пострадавший был оперативно доставлен в районную больницу. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, Старовойт сообщил, что под обстрел попало село Попово-Лежачи в том же Глушковском районе. В результате атаки были повреждены 13 домов и один автомобиль. К счастью, обошлось без жертв. После взрыва в одном из домов возник пожар, который был оперативно потушен. Руководитель областной администрации заверил, что собственникам будет оказана вся необходимая помощь в восстановлении и ремонте имущества.

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ВС РФ поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16
06 апреля 2024, 12:18

Фото: iStock/yucelyilmaz

Российские войска нанесли удар по военному аэродрому ВСУ, на котором украинская сторона готовилась принять натовские самолеты F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, пишет издание РИА Новости.
По информации собеседника издания, аэродром, по которому был нанесен удар, находится в Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что натовские истребители F-16 должны были прибыть на этот аэродром.

О том, что в Хмельницкой области был прилет по объекту, сообщила местная агентура. Взрывы раздались несмотря на работу ПВО, уточнил Лебедев.

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#пво
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На Украине назвали серьезную ошибку Зеленского в выборе цели для ВСУ
WP: на Украине раскритиковали позицию Зеленского по выходу на границы 1991 года
06 апреля 2024, 11:45

На Украине раскритиковали президента Владимира Зеленского за его нежелание изменить позицию относительно вопроса о возвращении к границам 1991 года. Об этом 6 апреля пишет Washington Post.
«Разумные люди понимают, что это нереально. В какой-то момент политическое руководство должно было скорректировать эту риторику», — цитирует издание высказывание анонимного украинского депутата.
В статье отмечается, что в последние месяцы усилился пессимизм относительно шансов Украины на успех на боевом поле, поскольку российские войска вновь завоевали инициативу, в основном из-за недостатка украинских войск и боеприпасов.

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#зеленский
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Артиллеристы разбили грузовик со снарядами ВСУ на Гуляйпольском направлении
06 апреля 2024, 11:35

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Артиллеристы ВС РФ пресекли выгрузку боекомплектов ВСУ на Гуляйпольском направлении. Об этом изданию РИА Новости сообщил наводчик САУ 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Восток».
По словам собеседника издания, бойцы группировки получили координаты места выгрузки боеприпасов противника, навели вооружение и ударили по цели. Для поражения хватило двух снарядов.

Военнослужащий также рассказал, что задача его подразделения состоит в том, чтобы вести контрбатарейную борьбу, вскрывать окопы и укрепрайоны врага, уничтожать блиндажи и хранилища оружия.

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Под Белгородом гумпомощь для военных нашли на свалке
06 апреля 2024, 11:18

Фото: iStock/Halfpoint

На мусорной площадке в Шебекинском городском округе Белгородской области обнаружили гуманитарный груз, который предназначался для передачи военным.
Как сообщили белгородские «Вести», гумпомощь была обнаружена в четырех мусорных контейнерах в поселке Маслова Пристань, который находится по пути из Белгорода в Шебекино. В коробках были обнаружены продукты питания, медикаменты, одежда, включая вязаные носки и варежки, а также письма для солдат.

Местный дворник обнаружил коробки и дал сообщение об этом волонтерам, которые смогли спасти 80% выброшенного груза. Кроме того, волонтеры обратились в полицию.

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#солдат
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Российская САУ победила американскую гаубицу в дуэли
Артиллерист «Юрич»: САУ «Гиацинт-С» победила гаубицу M777 в дуэли
06 апреля 2024, 10:27

Фото: iStock/aapsky

Российские военные победили в артиллерийской дуэли над американской гаубицей М777, используемой Вооруженными силами Украины на гуляйпольском направлении.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на наводчика самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С5 «Гиацинт-С» из 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» под позывным «Юрич».

«Был такой момент с американскими гаубицами М777, они приблизились, мы смогли достичь их на полном расстоянии. Они выпустили пару снарядов — и промахнулись, а мы сумели их уничтожить пятым», — рассказал военнослужащий.
Он также уточнил, что за время службы в среднем экипаж выезжает на боевую задачу два-три раза, а для уничтожения одной цели обычно используется десять снарядов, но чаще всего хватает трех-пяти.

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ВС РФ нанесли удар по базе отдыха ВСУ
Подполье: ВС РФ ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова
06 апреля 2024, 10:02

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские бойцы нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области Украины, об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По словам собеседника издания, удар был нанесен по базе отдыха, где располагались украинские военные. На территории базы отдыха украинские военные хранят технику и вооружение.
«На данный момент военные очень нервные, а СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения», — рассказал Лебедев.
Лебедев добавил, что вся прибрежная зона Очакова в настоящее время находится под огневым контролем ВСУ. Гражданское население не может проникнуть на берег из-за возведенных блокпостов.

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