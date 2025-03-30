Президент Финляндии предложил Трампу назначить дату прекращения огня на Украине

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Президент Финляндии Александр Стубб предложил американскому коллеге Дональду Трампу назначить 20 апреля датой прекращения огня на Украине. Об этом финский политик сообщил в ходе пресс-конференции.
Глава государства подчеркнул, что позиция Финляндии заключается в том, что необходимо достичь прекращения огня на Украине, однако для этого нужна конкретная дата. Определение чёткой даты, по его мнению, станет важным шагом к реализации перемирия.
Стубб предложил 20 апреля, поскольку именно в этот день православные и католики отмечают Пасху в этом году, а также исполняется три месяца с момента вступления Трампа в должность президента США.
Также финский лидер подчеркнул, что терпение Трампа по отношению к России «иссякает», но у Штатов имеются «далеко идущие планы» на случай, если Москва «откажется от перемирия».
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Стубб предложил 20 апреля, поскольку именно в этот день православные и католики отмечают Пасху в этом году, а также исполняется три месяца с момента вступления Трампа в должность президента США.
Также финский лидер подчеркнул, что терпение Трампа по отношению к России «иссякает», но у Штатов имеются «далеко идущие планы» на случай, если Москва «откажется от перемирия».
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Анастасия Чинкова