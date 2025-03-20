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«Стубб настолько туп»: Финляндия ошибается, призывая вооружить Украину «до зубов»

Депутат ГД Иванов: Стубб ошибается, призывая вооружить Украину «до зубов»
Фото: iStock/naumoid

Фото: iStock/naumoid

Президент Финляндии Александр Стубб сильно ошибается, когда призывает союзников «вооружить Украину до зубов». Так считает депутат Госдумы Максим Иванов.
«Стубб настолько туп, что он не понимает, о чем говорит. Накачивание оружием Украины — это ошибка Соединенных Штатов, что повлекло, ну, скажем так, негативные последствия. <...> Если американцы это уже понимают, то финнам, наверное, давно нужно знать», — приводят слова Иванова «Известия».

Он напомнил, что российская СВО началась из-за того, что Украина решила, что может игнорировать международные соглашения и наращивать военную мощь.

Иванов также считает, что Финляндия, вероятно, вскоре поменяет мнение насчет украинского конфликта, так как на фоне диалога РФ и США уже меняется весь мир, а заявление Стубба уже неактуально.

Ранее стало известно, что дополнительный миллиард евро для Украины выделила Еврокомиссия (ЕК) в рамках кредита G7 с погашением из дохода от российских активов.

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Переговоры представителей России и США состоятся 24 марта в Эр-Рияде
20 марта 2025, 16:17

Фото: iStock/vchal

Переговоры представителей России и США об урегулировании конфликта на Украине пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он уточнил, что российскую делегацию на консультациях экспертных групп возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.

Ушаков надеется, что предстоящие переговоры будут продуктивными, информирует газета «Известия».

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Они обменялись мнениями по поводу украинского конфликта. Беседа Трампа и Путина длилась около 2,5 часов. Это был самый долгий в истории телефонный разговор президентов США и России.

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«Вежливость воспринимается как слабость»: Киев продолжает наносить удары по России
Политолог Светов: Украина воспринимает вежливость России как слабость
20 марта 2025, 15:05

Фото: iStock/Alex Kochev

Политолог Юрий Светов рассказал, зачем Украина продолжает наносить удары по России и какие последствия грозят Киеву за срыв договоренностей.
Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин, в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом обратил его внимание на «недоговороспособность» украинской стороны, отметив, что Киев не придерживается никаких достигнутых соглашений.

«Зеленский и его окружение воспринимают любые уступки России как ее слабость, как возможность надавить на нее. У них в голове это складывается так: Путин пошел на соглашение не атаковать нашу энергетическую инфраструктуру — значит, если мы еще больше надавим на него, он согласится на большее. Это как в пацанской среде, где вежливость воспринимается как слабость», — объяснил Светов в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также уверен, что европейские партнеры также советуют Зеленскому попытаться надавить на Россию.

Эксперт отметил, что Москва будет отвечать на украинские атаки. По его словам, ВС РФ ненадолго перестанут бить по энергетической инфраструктуре, однако будут громить ВСУ в Курской области и жестко пресекать попытки прорыва границы в Белгородской. Также будут наноситься удары по другим местам, считает Светов.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин выделит на военную помощь Украине в 2025 году €7 млрд, пишут argumenti.ru со ссылкой на ТАСС.

Так, Шольц отметил, что ФРГ продолжит больше остальных европейских стран оказывать военную помощь Киеву.

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Жители Энгельса рассказали, что украинские беспилотники были начинены стальными шариками
SHOT: атаковавшие город Энгельс дроны ВСУ были начинены стальными шариками
20 марта 2025, 15:02

Фото: iStock/Luis Daniel Ramirez Ortiz

Жители СНТ «Металлист-1», расположенного в Энгельсском районе Саратовской области, сообщили, что атаковавшие их территорию украинские БПЛА были начинены стальными шариками.

Телеграм-канал SHOT пишет, что во многих домах в СНТ выбило окна, по стенам пошли трещины. На своих участках местные находят остатки дронов, в том числе крылья с маркировками, моторы. По словам жителей СНТ, есть и целый беспилотник, который упал в огород.



Город Энгельс атаковали 20 марта украинские беспилотники типа PD-2 и «Лютый», а также неизвестные дроны кустарной сборки. Все они были запущены из пяти регионов Украины. Всего в результате атаки БПЛА на Саратовскую область пострадало 10 человек. Кроме этого, в Энгельсе повреждены два детских сада и одна школа, выбиты стёкла в городской больнице № 1, осколки ранили женщину. Ей оказали помощь, угрозы жизни пострадавшей нет.

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«Плохо начинаешь, и, надеюсь, так же закончишь»: Медведев сравнил Мерца с Геббельсом
Медведев уличил Мерца во лжи об РФ и сравнил его с Геббельсом
20 марта 2025, 13:59

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

На слова будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца о России ответил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале. Мерц назвал боевые действия на Украине «агрессивной войной» России против Европы.
«Будущий канцлер Мерц заявил об агрессивной войне, которую ежедневно ведет Россия в Европе в виде поджогов, заказных убийств, вандализма и дезинформации. Еще ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс. (…) Плохо начинаешь, (…) и, надеюсь, так же закончишь», — резюмировал Медведев.
Ранее сообщалось о выделении Еврокомиссией для Украины миллиарда евро макрофинансовой помощи.

На фоне российской спецоперации в Донбассе страны НАТО и Евросоюза начали экономическую и информационную войну против РФ.

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Политолог Подберезкин: без помощи США Украина продержится две недели
20 марта 2025, 13:54

Фото: iStock/sb2010

В Евросоюзе настаивают, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на выполнение требований РФ по урегулированию конфликта на Украине, сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из ведущих стран ЕС.
Руководитель Центра военно-политических исследований МГИМО Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Подберезкин в беседе с «Радио 1» заявил, что спрогнозировать дальнейшие шаги по урегулированию конфликта пока не представляется возможным.

«Переговорные позиции крайне полярны. Решается все на самом деле на поле боя. У Украины остались ресурсы на месяц или два, но не для победы, конечно, даже не для длительного сопротивления, но для защиты, для обороны даже с некоторыми попытками перехода к контрнаступлению», — сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время многое зависит от США.

«Если даже Европа будет продолжать помогать Украине, а американцы прекратят поддержку, то ВСУ даже на два месяца не хватит — на две-три недели. Потому что по некоторым образцам вооружения, некоторым видам военной деятельности, ВСУ критически зависит от Соединенных Штатов», — заключил политолог.

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#сша
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#всу
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#россия
#война
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