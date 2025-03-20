«Стубб настолько туп»: Финляндия ошибается, призывая вооружить Украину «до зубов»

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Президент Финляндии Александр Стубб сильно ошибается, когда призывает союзников «вооружить Украину до зубов». Так считает депутат Госдумы Максим Иванов.
«Стубб настолько туп, что он не понимает, о чем говорит. Накачивание оружием Украины — это ошибка Соединенных Штатов, что повлекло, ну, скажем так, негативные последствия. <...> Если американцы это уже понимают, то финнам, наверное, давно нужно знать», — приводят слова Иванова «Известия».
Он напомнил, что российская СВО началась из-за того, что Украина решила, что может игнорировать международные соглашения и наращивать военную мощь.
Иванов также считает, что Финляндия, вероятно, вскоре поменяет мнение насчет украинского конфликта, так как на фоне диалога РФ и США уже меняется весь мир, а заявление Стубба уже неактуально.
Ранее стало известно, что дополнительный миллиард евро для Украины выделила Еврокомиссия (ЕК) в рамках кредита G7 с погашением из дохода от российских активов.
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