Приоритет в вузах и помощь с трудоустройством: как в Подмосковье помогают семьям контрактников
В Московской области действует разветвлённая система поддержки военнослужащих по контракту и их семей. Всего предусмотрено 75 различных мер помощи, при этом 32 из них реализуются исключительно на региональном уровне.
Особое внимание уделяется близким бойцов. Семьям помогают с трудоустройством, детям предоставляют бесплатное питание в школах, а также приоритет при поступлении в детские сады и дополнительные возможности при зачислении в российские вузы.
Сами контрактники, проходящие службу в Подмосковье, получают федеральные выплаты, единовременную материальную помощь и комплекс социальных гарантий. Для иностранных граждан предусмотрена возможность получения российского паспорта в упрощённом порядке.
Отдельные меры поддержки предусмотрены для ветеранов: им доступны бесплатные социальные услуги и лечение в трёх крупнейших реабилитационных центрах региона.
Полный перечень льгот опубликован на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области. Также получить информацию можно через специальный сервис на региональном портале госуслуг, на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии: +7 495 90-77-77.
Читайте также: