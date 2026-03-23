Подмосковный ЦСП «Витязь» ведёт набор военных медиков для работы в зоне СВО

Центр специальной подготовки «Витязь» проводит набор военных медиков для работы в зоне боевых действий. Приглашаются специалисты разных профилей.



В подразделение требуются врачи, в том числе хирурги, анестезиологи и терапевты, а также фельдшеры, медицинские сёстры и санитары, отвечающие за эвакуацию раненых и оказание первой помощи. Подчеркивается, что именно профессионализм медиков на передовой позволяет спасать жизни и возвращать бойцов в строй в условиях дефицита времени и повышенного риска.

Военнослужащим обеспечивают форму, питание, жильё, компенсацию проезда и помощь с документами. Также предусмотрены круглосуточная поддержка и полный социальный пакет на весь период службы.

Подробнее о требованиях и условиях можно узнать на официальном сайте ЦСП «Витязь».

Анастасия Чинкова

