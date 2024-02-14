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Продвижение под Часов Яром и удар «Искандерами» по Селидово: последние новости СВО

Главное об СВО за сутки
14 февраля 2024, 10:38
Фото: istock / IherPhoto

Фото: istock / IherPhoto

Российские ракетчики нанесли мощный удар по местам выгрузки личного состава ВСУ в Селидово на Авдеевском направлении. О том, каких еще успехов удалось достичь ВС РФ на линии фронта, и на каком направлении ВСУ испытывают сложности с боеприпасами, читайте в материале «Радио 1».

Авдеевское направление


ВС РФ провели серию наступательных действий на юге в районе населенного пункта Опытное, активно применяя фугасные авиабомбы и задействуя артиллерию, уничтожено несколько единиц западной техники ВСУ.


Кроме того, российские ракетчики нанесли удар «Искандерами» по пунктам выгрузки личного состава ВСУ в населенном пункте Селидово. Информацию об атаке подтвердил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Селидово. Прилеты были», — сообщил он.

Мосийчук добавил, что в результате ударов ранения получили украинские военные, однако количество пострадавших не привел.
Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале рассказал, что личный состав ВСУ, по которому был нанесен удар, оказался резервом, направленным для переброски в Авдеевку.

«По полигону в Селидово Армия России действительно попала качественно. Сложно мне лично представить уничтожение трех полнокровных батальонов одним ударом, но судя по тяжелой реакции пропагандистских ресурсов киевского режима потери у противника действительно серьезные. И да, это был резерв ВСУ, который планировали перебросить в Авдеевку», - Поддубный.

Американский блогер опубликовал первые снимки поврежденных HIMARS
Американский блогер опубликовал первые снимки поврежденных HIMARS

Бахмутское направление


ВС РФ продвинулись со стороны Хромового и штурмуют украинские позиции в районе Богдановки, применяя артиллерийские установки и БМП (боевая машина пехоты-прим.ред). Продвижение зафиксировано по трассе О0506 (дорога на Часов Яр). ВСУ сосредотачивают живую силу и технику в районе Краматорска, включая два десятка танков, самоходные артиллерийские установки и БМП.

Запорожское направление


ВС РФ атаковали позиции ВСУ со стороны Новопокровки и западнее от села Работино, в результате чего, из ПТРК (противотанковый ракетный комплекс – прим.ред) был уничтожен военный вертолёт ВСУ.

Донецкое направление


Под обстрелами украинские позиции в Малых Щербаках, Новоданиловке, Малой Токмачке, Красном и Малиновке, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Российские силы заблокировали укрепрайоны ВСУ на южных окраинах Георгиевки. Восточная часть Новомихайловки перешла под огневой контроль ВС РФ. ВСУ атакуют российские позиции в Марьинке и Донецке

Херсонское направление


Российские бойцы создают трудности ВСУ в районе Крынок: лодки противника топятся российскими дронами, в связи с чем украинские силы испытывают трудности с обеспечением продуктами и боеприпасами.
#армия россии
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#сводкасво
#украина
#россия
#ракетный удар
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Российский удар превратил украинский полигон Селидово в ад для ВСУ - Коц
Военкор Коц: Полигон в Селидово превратился в мясорубку после удара ВС РФ
14 февраля 2024, 10:19

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Украинский полигон в Селидово, расположенном в недалеко от Авдеевки, превратился в мясорубку. Об этом пишет военкор Александр Коц.
Напомним, накануне стало известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ. В момент атаки на полигоне находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, прибывших туда на учения из резерва. Эти подразделения позже должны были направиться под Авдеевку.

По его словам, армия России нанесла удар по полигону баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса «Искандер-М». Военкор пояснил, что такой боеприпас является смертным приговором для не укрытой в помещении живой силы. Он пояснил, что каждая боеголовка имеет 54 осколочных боевых элементов неконтактного подрыва. Они срабатывают на высоте около 10 метров над поверхностью земли.

«Осколки летят вертикально вниз, что позволяет поразить пехоту даже в глубоких траншеях. Одна ракета в кассетном исполнении накрывает площадь около 15 тысяч квадратных метров, или два футбольных поля. Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», - написал Коц в своем Telegram-канале.

Таким образом, военкор делает вывод, что новый главком ВСУ Александр Сырский уже полностью оправдал свое прозвище «Генерал 200».

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#удар
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Стало известно о бегстве колумбийских наемников с позиций ВСУ
AP: колумбийские наемники сбежали с позиций ВСУ, чтобы спасти свои жизни
14 февраля 2024, 07:23

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Воюющие на стороне ВСУ колумбийские наемники сбежали с поля боя, опасаясь российских дронов. Об этом рассказал 32-летний наемник с позывным Чечо изданию Associated Press.

Он рассказал, что их группа подверглась массированной атаке российских беспилотных летальных аппаратов, от которых было «некуда спрятаться». Колумбиец признался, что он вместе с сослуживцами приняли решение бежать, чтобы сохранить свою жизнь. Помимо этого, Чечо поделился, что он спасал напарника, который получил осколочное ранение челюсти.

«Я думал, что умру», — добавил колумбиец.
Ранее стало известно, что Киев начал вербовать латиноамериканцев в ВСУ, заманивая деньгами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#жизнь
#всу
#ранение
#наемники
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Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородской областью, ранена женщина
Гладков: В результате работы ПВО пострадала женщина в Валуйском округе
14 февраля 2024, 07:01

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов

Система противовоздушной обороны сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность. В результате пострадала и была госпитализирована одна женщина в Валуйском округе. Об этом сообщил во «ВКонтакте» белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
«Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков на своей странице в соцсети.

Ночью в Белгородской области (как и в соседней Курской) объявлялась ракетная опасность. Власти просили жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#белгород
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#вячеслав гладков
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Минобороны заявило об ударе артиллеристов по тыловому району ВСУ
Минобороны: российские артиллеристы ударили по тылу ВСУ на Купянском направлении
14 февраля 2024, 07:01

Фото: istock / Sergii Tverdokhlibov

Российские военные атаковали по тыловым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом информирует Министерство обороны РФ, пишет РИА Новости.

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что с помощью ракетных ударов были уничтожены украинские укрепления и склад боеприпасов. По данным Минобороны, изначально цели обнаружила воздушная разведка. ВС РФ засекли регулярные передвижения живой силы и техники украинских войск, включая большое количество грузовиков. Затем бойцы передали данные товарищам для организации атаки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО над регионом, ранена женщина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#удар
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Зеленский всё-таки признал наличие у ВСУ проблем с управлением и комплектацией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об имеющихся у ВСУ проблемах
14 февраля 2024, 03:17

Президент Украины Владимир Зеленский публично признал наличие серьёзных проблем в Вооруженных силах Украины. Об этом он рассказал в своём очередном видеообращении в официальном Telegram-канале.
«Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление», — сказал глава киевского режима, рассказывая о поездке нового главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова.

Кроме того, Зеленский пообещал обеспечить укрепление позиций, а также расширить поставки украинским боевикам беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее Александр Сырский заявлял о том, что ВСУ перешли от наступательных операций к обороне. Пока непонятно, как это высказывание нового главкома коррелируется с одним из первых приказов, полученных им от Владимира Зеленского. В нём украинский президент требовал от военачальника прекратить «застой» на передовой. Вероятно, новое назначение и пожелания политических властей заставят «генерала 200», как прозвали его в армии, вернуться к своей привычке не считаться с потерями личного состава в ходе боевых действий.

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#армия
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В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
ТАСС: Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
14 февраля 2024, 00:34

Фото: iStock/dk_photos

В Белгороде и Белгородском районе, а также городе Валуйки объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба мэрии города.
«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — заявили в пресс-службе мэрии.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ракета
#опасность
#белгород
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В Брянской области пресекли попытку атаки киевского режима
Богомаз: Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
13 февраля 2024, 21:20

Фото: iStock/vadimrysev

В небе над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — прокомментировал ситуацию Богомаз.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

Богомаз отметил, что на месте происшествия продолжают свою работу оперативные и экстренные службы.

Ранее в российском Минобороны сообщили об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской и Брянской областями.

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#александр богомаз
#всу
#бпла
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Главком ВСУ Сырский признал, что Украина отказалась от наступательных операций
Главком ВСУ Сырский: Украина перешла к обороне на линии соприкосновения с ВС РФ
13 февраля 2024, 20:39

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинские войска отказались от проведения наступательных операций в районе линии соприкосновения с частями армии России. В настоящее время ВСУ перешли к обороне.
Об этом заявил генерал-майор украинской армии Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF. Интересно, что этот разговор с немецкими телевизионщиками был записан за несколько дней до назначения Сырского на пост главнокомандующего Вооружённых сил Украины.

Пока непонятно, как это высказывание нового главкома коррелируется с одним из первых приказов, полученных им от Владимира Зеленского. В нём украинский президент требовал от военачальника прекратить «застой» на передовой. Вероятно, новое назначение и пожелания политических властей заставят «генерала 200», как прозвали его в армии, вернуться к своей привычке не считаться с потерями личного состава в ходе боевых действий.

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#всу
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Политолог Марков: Данные о ВСУ на полигоне Селидово могли слить люди Залужного
Политолог Марков связал удар ВС РФ по полигону ВСУ с утечкой данных из Киева
13 февраля 2024, 19:38

Фото: istockphoto/bpawesome

Успешный ракетный удар ВС РФ по полигону в Селидово, где, по некоторым данным, в тот момент находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, мог быть связан с утечкой данных из Киева. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков.
Он также не исключил, что к «сливу» информации о концентрации резервных частей на полигоне могли быть причастны люди бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Эксперт отметил, что эта версия не является единственной или основной: существуют также и другие, написал он в своём телеграм-канале. Например, могла отлично сработать российская разведка. Возможно также, что наводчиками и координаторами российских ракетных ударов были местные жители.

Напомним, войска РФ нанесли удар по полигону в Селидово, расположенному в 35 километрах от Донецка, сегодня, 13 февраля. По некоторым данным, туда прибыли 1,5 тысячи солдат ВСУ из резерва для прохождения боевого слаживания перед отправкой в район Авдеевки. В момент атаки проходило построение прибывших подразделений.

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