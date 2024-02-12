Американский блогер опубликовал первые снимки поврежденных HIMARS

Фото: iStock/vadimrysev
Американский OSINT-блогер опубликовал в сети фотографии поврежденных боевых машин РСЗО HIMARS, которые были отправлены на ремонт из Украины в Соединенные Штаты Америки.
«У меня лежали фотографии поврежденных HIMARS. Появились и другие фотографии, и видео, так что теперь я чувствую себя более комфортно, размещая их», - написал пользователь Keystone Intel в социальной сети X.
На фото запечатлена поврежденная техника, в корпусе которой помечены отверстия от осколков. Уточняется, что перевозили РСЗО HIMARS с помощью тяжёлого транспортного самолёта Ан-124.
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Элина Позднякова