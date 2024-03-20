Производитель оружия заявил об индустриальной «войне мощностей» с Россией

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Исполнительный директор норвежско-финского производителя вооружений Nammo Мортен Брандтцег заявил, что Европе следует сделать доступнее производственные мощности для предприятий оборонной промышленности, в том числе оборудование и электроэнергию, передает Financial Times.
Ранее сообщалось, что Пентагон должен в срочном порядке восполнить запасы оружия и боеприпасов на своих армейских складах на общую сумму 6,5 миллиарда долларов. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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