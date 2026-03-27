Прокурор требует пожизненного срока для командующего ВСУ за теракт с жертвами
Прокурор запросил пожизненное лишение свободы для Роберта Бровди, командующего силами беспилотных систем ВСУ. Его обвиняют в организации теракта, в результате которого погибла российская журналистка. Об этом сообщает РИА Новости.
Второй Западный окружной военный суд начал заочное рассмотрение дела. Государственный обвинитель на заседании заявил, что Бровди должен отбыть первые 10 лет в тюрьме, а остальную часть срока — в колонии особого режима.
Следствие утверждает, что в марте 2025 года боевик отдал приказ о дистанционном минировании участков местности в Курской области. В результате взрыва пострадали несколько человек, среди которых оказалась журналистка Первого канала Анна Прокофьева. Роберт Бровди объявлен в международный розыск и заочно арестован.
