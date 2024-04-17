«Пугач»: в ДНР рассказали о пластиковых автоматах бойцов ВСУ

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Военнослужащие ВСУ стояли на блокпостах в Авдеевке с макетами автоматов. Об этом сообщил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместной центре контроля и координации Сергей Переверзев в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что украинская армия нуждается не только в снарядах, о чём сейчас активно говорят, но и в других видах вооружения. Серьёзный дефицит привёл к тому, что солдатам выдают макеты автоматов вместо настоящего оружия.
В заключение Переверзев назвал эти пластиковые макеты «пугачами», которые направлены исключительно на устрашение, особенно в тёмное время суток, когда их трудно отличить от настоящих автоматов.
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Анастасия Чинкова