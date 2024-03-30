Украина начала поставлять на фронт макеты оружия

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Украина начала поставлять на фронт больше поддельного оружия и муляжи снарядов. Об этом сообщает издание The Guardian.
Спрос на муляжи оружия возрос после того, как удары по местам хранения боеприпасов участились со стороны ВС РФ. Поддельное оружие изготавливается на Украине, затем снаряжения хранится в опорных пунктах и складах. сообщают авторы статьи.
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