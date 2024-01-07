Путин пообещал наладить обратную связь с семьями погибших в СВО бойцов

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выразил намерение обсудить с министром обороны Сергеем Шойгу возможность установления связи с семьями погибших бойцов в зоне специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.
Ранее о проведении этой встречи сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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