Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших героев СВО

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стамбуле обсудил ситуацию в Газе, членство Швеции в НАТО, а также вопросы, связанные с региональной повесткой. Об этом турецкий МИД сообщил в соцсети Х.