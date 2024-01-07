Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших героев СВО

Фото: сайт Кремля
Песков отметил, что в Москве для этих семей была организована особая культурная программа, включающая посещение выставок, представлений и других праздничных событий. Кроме того, детям погибших героев была предоставлена возможность короткой экскурсии по конюшне на территории президентской резиденции. После этого Владимир Путин провел беседу с семьями.
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