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Путин сравнил безвозвратные потери России и Украины

Путин: Безвозвратные потери РФ в зоне СВО в разы меньше, чем у Украины
05 июня 2024, 21:33
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Безвозвратные потери РФ в конфликте в разы меньше, чем у Украины, соотношение примерно 1 к 5. Такие данные привел президент России Владимир Путин в рамках общения с руководителями крупнейших международных СМИ.
«Безвозвратные потери РФ на Украине в разы меньше, чем у противника. Соотношение невосполнимых потерь примерно 1 к 5», — заявил Путин.

По словам российского лидера, ежемесячно ВСУ теряют около 50 тысяч человек, включая и санитарные, и безвозвратные потери.



«50 000 это самый скромный подсчёт, это то что мы видим на поле боя, но есть ещё и потери, которых мы не видим», — уточнил российский президент.

Именно поэтому, Киев проводит тотальную мобилизацию, уверен Путин.

Он также раскрыл, что в украинском плену находится 1 348 российских солдат и офицеров, при этом в российском — 6 465 украинских военных.

В среду российский лидер проводит встречу с руководителями крупнейших международных информагентств, в которой также принимают участие и представители недружественных стран. Беседа прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Путин раскрыл, какое событие повергло Россию в шок во время СВО
Путин: Немецкие танки на украинской земле повергли Россию в шок
05 июня 2024, 21:43

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия испытала морально-этический шок при появлении немецких танков в зоне спецоперации.
«Когда на украинской земле появились первые танки немецкого производства, это произвело морально-этический шок в России, потому что отношение к ФРГ в российском обществе всегда было очень хорошим», — заявил Путин на встрече с журналистами.

Напомним, сегодня, 5 июня, глава российского государства встретился с руководителями крупнейших международных СМИ, в том числе из недружественных стран.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в многофункциональный комплекс «Лахта Центр», построенный на берегу Финского залива на северо-западе Санкт-Петербурга. Встреча с представителями СМИ проходит именно там.

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Иностранные наёмники ВСУ перестреляли друг друга в Херсоне
Подполье: пьяные иностранные наёмники ВСУ устроили перестрелку в Херсоне
05 июня 2024, 20:16

Фото: iStock/e-crow

Иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, устроили конфликт со стрельбой в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя подполья.
«В Херсоне произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями иностранных наемников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал источник.

Он уточнил, что конфликт произошёл между компаниями англоязычных и франкоязычных военных во время отдыха в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. Очевидцы утверждают, что было слышно несколько выстрелов.

На место прибыло несколько бригад скорой помощи. Четырёх иностранцев отвезли в больницу с различными ранениями.

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#рф
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Боец ВС РФ Маркел, в одиночку уничтоживший танк ВСУ, рассказал о своём подвиге – видео
Боец ВС РФ Маркел, в одиночку уничтоживший танк ВСУ, рассказал о своём подвиге
05 июня 2024, 18:47

Фото: iStock/Ruthie Arora

Первое интервью российского военного с позывным Маркел, который в одиночку уничтожил модернизированный украинский танк Т-64 под Авдеевкой, публикует Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что раненый российский боец получил по рации информацию о приближении к его позиции украинского танка. Тогда он вылез из укрытия и ударил по машине из гранатомёта. За этот отважный поступок его наградили «Орденом мужества».

Военнослужащий рассказал, что за день до произошедшего он вместе с другими штурмовиками отбил три украинских боевые машины пехоты (БМП). После этого они установили минные заграждения, готовясь к новым попыткам прорыва украинской техники.

Маркел рассказал каналу, что ему сообщил о приближении танка оператор дрона. Тогда машина находилась уже на удалённости в 50 метров. Военный дождался, когда танк подъедет ближе и выстрелил в него из гранатомёта, после чего техника наехала на минные заграждения.

По словам военного, экипаж вместе с пехотой предпринял попытку побега, однако у них «немножко не получилось», заключил Маркел.

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ВС РФ уничтожили грузовик с западными ракетами для ВСУ под Николаевым

ПВО сбила беспилотник над Курской областью
#вс рф
#военные
#танки
#подвиг
#сво
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ВС РФ уничтожили грузовик с западными ракетами для ВСУ под Николаевым
05 июня 2024, 18:31

Фото: iStock/SerrNovik

В Николаевской области уничтожили грузовик, перевозивший западные ракеты для ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Отмечается, что в первых числах текущего месяца после попадания по грузовику около села Красное Поле под Николаевым был зафиксирован большой взрыв. Он возник в результате детонации шести длинных ракет, которые перевозились в этой машине.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО пресекли попытку украинских войск обстрелять территорию Курской области в помощью беспилотника самолётного типа. Он был оперативно ликвидирован в небе над регионом.

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#ракета
#всу
#вс рф
#удар
#взрыв
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Взрыв прозвучал в районе населенного пункта Затока под Одессой
05 июня 2024, 18:26

Фото: istockphoto/SergeyToronto

Взрыв прозвучал в районе населенного пункта Затока под Одессой. Об этом сообщили журналисты украинского издания «Страна».
«Взрыв в районе Затоки Одесской области. Воздушные силы заявляли о пуске ракеты», – говорится в публикации.

Есть информация, что взрыв слышали и в самой Одессе. Перед этим сообщалось о взрыве под Харьковом. В каком районе все произошло не уточняется. Информации о поврежденных объектах нет.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Украинские националисты обстреливают приграничные регионы РФ, а также пускают беспилотники.

Накануне сообщалось о взрыве в населенном пункте Конотоп Сумской области Украины, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали сотрудники администрации и обычные граждане.

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#украина
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#спецоперация
#новости
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ПВО сбила беспилотник над Курской областью
05 июня 2024, 18:11

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью. Об этом пресс-служба Минобороны России сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в районе 17:00 мск была пресечена попытка украинских войск совершить террористическую атаку на территорию России с помощью беспилотника.

В результате ПВО удалось ликвидировать угрозу над Курской областью.

Ранее издание Forbes, ссылаясь на украинских аналитиков, писало, что российские планирующие авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1000 – это «чудо-оружие», которому ВСУ не могут противостоять. А по словам военного ВСУ Ивана Секача, это оружие может уничтожить любые позиции украинских националистов.

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#минобороны рф
#беспилотник
#курская область
#пво
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«Позор! Позор! Позор!» : женщины штурмуют военкомат под Житомиром
Жители Барановки под Житомиром штурмуют военкомат
05 июня 2024, 17:38

Фото: istockphoto/nndanko

Территориальный центр комплектования (ТЦК) штурмуют жители Барановки под Житомиром. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что такую реакцию местных вызвало сообщение о гибели 32-летнего мобилизованного, которого избили сотрудники ТЦК. Разъяренная толпа женщин рвется в здание и требует наказать виновных.

«Позор! Позор! Позор!» – скандируют они.

Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года. Людей хватают прямо на улицах и везут в военкоматы, призывников могут объявить уклонистами, даже без официального получения ими повестки. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет пытаются покинуть страну всеми доступными способами: переодеваются в женщин, надевают специальные маски, чтобы выглядеть старше, а некоторые мужчины вступают в противоборство с пограничниками.

Есть даже специальное приложение, отслеживающее передвижение сотрудников военкоматов под видом прогноза погоды. Гражданам призывного возраста запрещено покидать страну.

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Сырский пожаловался на сложную ситуация для ВСУ в зоне спецоперации
Главком ВСУ Сырский заявил о тяжелой ситуации на фронте из-за интенсивности боёв
05 июня 2024, 17:26

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной обстановке для украинских военных почти на всех направлениях фронта из-за высокой интенсивности боевых действий.
Сырский сообщил, что армия России ведёт активные боевые действия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. При этом российские военные продолжают штурмовать Волчанск и ведут бои на подступах к Временному Яру. Также, по его словам, ВС РФ наступают и на других направлениях.

«В целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб», — написал Сырский в своём Telegram-канале.

Главком ВСУ добавил, что его главной задачей является обеспечение украинских войск достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами для укрепления обороны.

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#всу
#вс рф
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Украинские пограничники минируют границу с Румынией из-за сбегающих мужчин
05 июня 2024, 16:50

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Украинские пограничники начали минировать границу с Румынией, чтобы помешать уклонистам от службы в ВСУ нелегально покинуть страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
Уточняется, что мины заложили вдоль побережья реки Тисы, и сейчас там уже находят там тела первых попытавшихся сбежать из страны.

По данным на 2 июня, около 45 граждан Украины, бежавших от мобилизации, погибли при попытке бежать из страны через горы и реки. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Отмечается, что это только подтвержденные факты. Департамент уверен, что фактическое число погибших гораздо больше.


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