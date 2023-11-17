ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ на Белгородскую область

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Российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«17 ноября т.г. около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что БПЛА ВСУ был ликвидирован в небе над Белгородской область дежурными средствами ПВО.
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